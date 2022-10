Andino sobre las Elecciones 2023: 'No descarto nada, incluso no ser candidato'

En la mañana de este viernes 14 de octubre, Cristian Andino, intendente del departamento de San Martín pasó por Canal 13. En su visita al programa Banda Ancha se refirió a la próximas elecciones del año 2023, la cual trae aparejada un nuevo sistema electoral, SIPAD (Sistema de Participación Democrática Abierta) y confirmó que no descarta nada, incluso no ser candidato.

'Yo no descarto nada, sin duda lo que a mi me gusta es la parte ejecutiva, pero no descarto nada, desde ser candidato hasta no ser candidato', expresó el jefe comunal. Seguidamente recordó que en el año 2011 no fue candidato a nada y dijo que siempre lo van a encontrar haciendo política pero no necesariamente tiene que ser en un cargo público, 'estén seguros que en el lugar que yo esté voy a estar haciendo política', indicó.

En cuanto al nuevo Sistema Electoral, el intendente de San Martin comentó que le parece muy buena la idea de que haya varias alternativas dentro de un mismo frente, 'nosotros no nos peleamos con nadie, este sistema una de las buenas posibilidades que te brinda es la participación y yo no le tengo miedo a la participación, creo que la gente siempre elige y elige bien, mientras más ofertas hay mejor, la gente va a poder comparar y elegir lo mejor' sentenció.