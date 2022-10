Como se trasladaron los sanjuaninos durante las 48 horas de paro de UTA

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) le puso fin a un paro de 48 horas en los que ni una unidad de colectivos salió a la calle en San Juan. Los intentos por evitarlo con reuniones el martes e incluso el miércoles al mediodía no dieron resultado, por lo que los usuarios se quedaron sin transporte público.

El móvil de Canal 13 salió a la calle y dialogó con distintos usuarios que día a día utilizan el transporte público y relataron como se manejaron estos dos días sin el servicio. La Plaza Laprida volvió a su habitual concurrencia, la primera de las chicas que dio su opinión comentó que afortunadamente tiene auto y solo utiliza el colectivo para trasladar a su hija a la escuela, cabe recordar que las clases fueron normales, justificando la falta a los alumnos que no tenían como llegar al establecimiento.

Otro de los sanjuaninos que esperaba el transporte público enojado relató que martes y miércoles tuvo que utilizar un remis, pero luego sacó la bicicleta o se trasladó a pie por el alto costo, 'me tomé un remis, pero muy caro, lo que gano en la semana lo tuve que pagar en remis, es un desastre, no puede ser que el usuario tenga que pagar los problemas sindicales', señaló enojado.

Una tercera usuaria indicó que es empleada doméstica, vive en Chimbas y trabaja en Rawson, para trasladarse por día se toma 2 colectivos de ida y 2 de vuelta, 'el primer día tuve que faltar porque no tenía como manejarme, el gasto en remis me sale más que el día del trabajo, y el miércoles mi patrona me pasó a buscar y me trajo de vuelta', explicó.

La última de las sanjuaninas que contó su experiencia en estos días de paro reveló que tuvo que ir caminando a trabajar porque no podía faltar, 'fue bastante complicado', cerró.