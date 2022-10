El significativo cambio en el Certificado Único de Discapacidad

La diputada nacional, Graciela Caselles pasó por Tarde Trece y contó todos los detalles sobre la modificación del Certificado Único de Discapacidad. La legisladora manifestó que el proyecto aprobado busca es terminar con la burocracia del trámite cada cierta cantidad de años, por lo que con el nuevo documento el beneficiario no deberá renovarlo nunca más.

‘La vida hay que simplificarla. Ya demasiado tienen las personas con discapacidad que están viviendo y sufriendo en otros aspectos como para que les demoremos un derecho’, soltó la bloquista.

La diputada sanjuanina aseguró que en lo personal le molesta cuando no se trata con celeridad los problemas y trámites de las personas con dicacidad. Al mismo tiempo que contó que en el proceso de armado del proyecto discutieron muchas veces con distintos organismos que no querían dar el brazo a torcer. ‘No querían dar el brazo a torcer, no querían darse cuenta que lo que intentamos es darles a las personas con discapacidad mayores beneficios’, comentó.

La legisladora del Frente de Todos señaló que este Certificado Único de Discapacidad será flexible al momento de que la persona beneficiaria necesite agregar prestaciones. ‘Es ridículo que la persona con discapacidad tenga que ir cada par de años renovar el carnet, eso es burocracia’, cerró.