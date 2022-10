Planean llegar a fin de año con unas 200 viviendas construidas por cooperativas

El intendente de San Martin visitó en la mañana de este viernes, Canal 13, en su entrevista comentó que tienen múltiples prioridades y actividades por realizar en lo que queda del 2022, pero si tiene que resaltar lo más prioritario tiene que ver con el tema de las viviendas, 'tenemos un gran desafío, estamos ejecutando 57 viviendas que ya están por terminarlas, 111 que están a un 60% en La Puntilla y firmamos un nuevo convenio para más viviendas en la localidad de Villa Dominguito', comentó Andino.

Todas estas viviendas son por gestión municipal, a través de Cooperativas con el acompañamiento del Gobierno Provincial y el Financiamiento Nacional, 'es todo un desafío, administrativo, de gestión para poder cumplir con los plazos que uno establece', expresó.

En San Martin para la construcción de estas viviendas no trabajan con empresas constructoras, trabajan con cooperativas, con vecinos que han tenido que aprender el oficio, perfeccionarse, adecuarse a las normas, etc. Sobre ello, Andino manifestó que es muy complejo porque, 'lo primero que ellos tuvieron que entender es que son cooperativas, no son empleados municipales, la cooperativa siempre está en un nuevo proceso de formación de grupos de trabajo y por ahí los que recién arrancan llega el momento de la certificación y no tienen un monto determinado para certificar y a algunos no les alcanza para cubrir el día de trabajo'.

A raíz de esto Andino resaltó que los vecinos se tienen que acostumbrar tienen que ser eficientes, que tienen que funcionar como empresarios y que de esa manera el trabajo irá bien. También está el tema de la formación, de la calidad de obra, 'son distintas células de estas cooperativas y no todas van al mismo ritmo, hay que buscar el equilibrio, realmente es todo un desafío, pero somos el único municipio que tiene tanta cantidad viviendas', cerró.