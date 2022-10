Doberman, el perro que fue creado de la cruza de 3 razas

En su habitual columna en Banda Ancha, el conductista canino Roberto Bastianelli contó la historia y algunas de las características de una conocida raza de perro. El Doberman, según el profesional, tuvo sus orígenes a finales del Siglo XIX. Fue un recaudador de impuestos quien a través de la cruza de otras tres razas caninas creó a la tan popular raza.

Lejos de haber sido creado por el genocida Adolf Hitler, en épocas de la Segunda Guerra Mundial para matar judíos, esta raza canina fue creada por este hombre de apellido Doberman para poder cumplir con su labor lo mejor posible, teniendo una fuerte opción de que el perro lo protegiera de los que intentaban asaltarlo.

Sobre sus características, Bastianelli detalló que es realmente un perro muy destacado, muy noble y lamentablemente ha sido muy perjudicado por mitos que se han desplazados durante el tiempo. Además del de animal de caza de judíos, una de las cosas que se decían era que estos perros tenían un cerebro que crecía más rápido que el cráneo, motivo por el cual en cierto momento se volvían locos, volviéndose así perros altamente peligrosos y agresivos.

El conductista canino contó que los del cerebro es un mito ‘porque el cerebro creciente más rápido que el cráneo del perro haría que el can muriera’. También se decía y se dice que esta clase de perros en su etapa entre los dos y cuatro años perdía el olfato, motivo por el cual no reconocía a sus propios dueños y los terminaba atacando. Ante este mito, Bastianelli señaló que no es cierto, puesto que es un perro de carácter noble, fiel y tranquilo si se lo sabe educar adecuadamente. Es decir, con responsabilidad.

Otros de los mitos que giran en torno a esta raza es que en su saliva tiene un componente anticoagulante que hace que este perro se desangre, porque la sangre no ha coagulado. El profesional de la conducta canina señaló que esta afirmación no es más que una patraña.

‘Todas estas teorías y mitos no tienen ningún tipo de fundamento. Hay que acordarse de que estos perros eran muy famosos en las décadas del 70’ y 80’, pero luego fueron muy desprestigiados a través también de ciertas películas de Hollywood que lo hicieron ver como un perro de ataque. Siempre va a depender de cómo lo cuidamos, cuanto cariño y respeto le enseñamos y trasmitimos’, expresó.

‘Ojalá en algún momento terminemos con esta historia del abandono de perros y bueno la falta de responsabilidad’, cerró Bastinelli.