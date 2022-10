El testimonio de Silvina, vivir la lucha desde el embarazo por su pequeño León

Silvina Gordillo es una de esas madres sanjuaninas todoterreno. Desde hace cuatro años ella lleva adelante una lucha impulsada por la búsqueda del bienestar de su hijo, quien padece una discapacidad y su alivio es el aceite de cannabis.

Para Silvina, ser madre es 'sin dudas una gran bendición. Más allá de que no todo es color rosa lo elegiría una y mil veces. Es sin dudas un aprendizaje constante. Es cambiar prioridades buscando siempre lo mejor para mi hijo' señaló para Diario 13. A ello le sumó que ser madre 'es conocer el amor eterno'.

Al referirse a los prejuicios por su lucha como mamá, indicó que todo fue durante su embarazo de alto riesgo, 'me decían que no tenía sentido que siguiera yendo a controles, que no perdiera el tiempo porque nada había por hacer'. También apuntó: 'ahora mi hijo tiene 4 años'. León Nazareno, el nombre del pequeño, recibe un tratamiento de cannabis para frenar las convulsiones. Su mamá, Silvina Gordillo, lucha a diario por su pequeño y es la clara muestra del amor inconmensurable.

En octubre del 2021, relató en Compacto 13, 'En el embarazo, al bebé le detectaron un problema en la cabecita. Me decían que podría tener hidrocefalia y a medida que pasaba el tiempo le descubrían más malformaciones. Él nació con pie bot o equinovaro, es decir están totalmente hacia adentro y hacia abajo, por eso está con un tratamiento. Tuvo las piernas completas enyesadas los tres primeros meses de vida, tiene una cirugía de tendones y ahora está con férulas'. El panorama no era bueno, pero eso no era todo, ya que le indicaron que tenía malformaciones en los riñones, en el rostro, en la lengua y que el cerebelo había dejado de crecer.

Si bien este escenario se lo dieron cinco ecógrafos, nada fue como pensaron. León nació a las 39 semanas, y para la sorpresa de todos 'muchas malformaciones diagnosticadas en el embarazo no las tenía, era un bebé normal con los pies chuecos', describió Silvana. Ella señaló a Diario 13: 'mi hijo es un milagro de Dios sin dudas'. Su bebe nació con 2.585 kilos, estuvo 10 días en Neo, pero a los 40 días de vida tuvo su primera convulsión. Ya a los cinco meses convulsionaba todo el día, comentó la mamá.

Ella buscaba todas las soluciones posibles para ayudar a su hijo, que cada vez empeoraba. Incluso llegó a tener convulsiones de una hora y 15 minutos. Al no haber medicación que lo controlara, Silvana buscó un laboratorio de aceite de cannabis de Canadá, que tiene sede en Buenos Aires. El mayor problema radicó en el precio que en ese momento era cercano a los $100.000. Al ver la desesperación, el laboratorio nos donó un frasco. Sin embargo, se topó con otro obstáculo, no tenía obra social. Todo se complicaba. 'Se nos derrumbó el mundo. Eso fue en abril de este año, fuimos al neurólogo y nos dijo que probemos el aceite de cannabis nacional, que es más concentrado. Lo tramité por Salud Pública, logré una cita donde expliqué toda la situación e hicieron todo para tramitarlo', sostuvo.

Relató en este medio que uno de los mayores obstáculos en su maternidad 'es el poder mantener mi trabajo. Soy madre soltera y mi hijo con su discapacidad me demanda mucho tiempo y atención lo cual hace que se me complique a la hora de trabajar, pero ahí la vamos llevando'. Además, consideró que el no tener una casa propia, apta para las necesidades de su pequeño León, es un problema. Esto se debe a que en la actualidad él no camina, sobre todo lo que ella debe generar para transportarlo o bañarlo, por ello refirió 'es realmente complicado'.

Desde ese momento, León toma este aceite y otra vez está sin crisis, 'solo le vuelve cuando tiene algún dolor, pero los resultados hasta ahora son increíbles, aludió esta madre que lucha incansablemente por su hijo'. Silvana mencionó 'Mi hijo es mi maestro, aprendo de él cada día. Es quien renueva mis fuerzas y me fortalece cada día más. Es mi norte'.

Gordillo, a pesar de los obstáculos ve la maternidad como una de las mejores facetas de su vida, por ello precisó 'mis mayores satisfacciones es ver los progresos de mi hijo'. Además, agregó 'cada vez que lo veo sonreír es mi mayor satisfacción. Solo deseo que sea feliz dentro de todo lo que nos toca vivir. La etapa de la lactancia fue también una maravillosa experiencia. ¡Creo que la mejor experiencia que tuve durante la maternidad y en mi vida!', finalizó.