Marina Zeghaib tras la muerte de Pepe de la Colina: ‘Por él empecé a estudiar cine, me dejó una carrera”

Marina Zegahib habló con Canal 13 tras la muerte del reconocido locutor y cineasta sanjuanino, José ‘Pepe’ de la Colina, en horas de la tarde a raíz de un cáncer de pulmón. La actriz tuvo el gran desafío de trabajar con él en una de sus producciones más importantes, "Difunta Correa: La verdadera historia", interpretando al personaje principal.

“Estoy muy shockeada, lo tomé muy mal, no sabía de la enfermedad de él y me generó muchísima tristeza, especialmente por lo que significó para mi carrera”, fueron sus primeras palabras. “Semejante papel me lo confió a mí, me mandó a llamar y confió más de lo que yo confiaba en mi capacidad para representar ese papel, por lo que significa culturalmente”, agregó.

Al respecto dijo que el papel que le asignó Pepe fue el puntapié inicial, no solo para su carrera como actriz sino también para iniciar en los estudios de la cinematografía, “a partir de ahí estudié, me recibí y ahora estoy haciendo cortometrajes, me dejó una carrera”.

“Él me explicaba todo lo que necesitaba, realmente como un maestro, no solo dirigiendo actoralmente un rodaje de una película”, dijo y completó, “siempre me gustó el cine, pero desde ese momento comencé a considerar estudiar la carrera, se lo comenté y me explicó que hay que tener en cuenta”.

Finalmente lamentó el hecho y dijo que hace como un año lo vio por última vez, “me imagino cómo fue el proceso de la enfermedad que yo no estaba al tanto, la verdad es un golpe, tengo un excelente recuerdo de Pepe, hicimos una hermosa amistad”.