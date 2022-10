Tras la quiebra de Soda D'anna, ¿cual es la situación de los empleados?

La reconocida empresa sanjuanina Soda D’anna, fue declarada formalmente en bancarrota por el juez Comercial Especial de San Juan, Javier Vázquez en junio del corriente año. Retención de los aportes sindicales y algunos cheques sin fondo, fueron los motivos por los cual la firma llegó a la quiebra. Tras el hecho, el secretario general del Sindicato aguas y gaseosas, Alejandro Kokot reveló como es la situación actual de los empleados.

'Este tema de la quiebra data de más de 4 años atrás, donde la empresa le debía dinero a los trabajadores, en esa época no pagaban nada, la empresa desvinculó a la mayoría de los trabajadores, tenía aproximadamente 20 en ese momento, les hacían retiros voluntarios, acuerdos voluntarios, si un trabajador tenía 20 años trabajando, lo indemnizaban pagándole 75% y si tenías 20 años te lo pagaban en 20 cuotas, todo trabajador hoy en día le puede hacer juicio', expresó Kokot.

Siguiendo la misma línea, el secretario general relató están trabajando, llamando a los acreedores para que certifique la deuda, para definir que cantidad de acreedores hay y cuales son los montos que se deben, 'por lo poco que se, cuando hay una situación de acreedores los privilegiados van a ser las deudas laborales, todo trabajador que le están debiendo van a ser los primeros en cobrar la deuda', dijo.

Además Kokot añadió que desde que D'anna comenzó hace 4 años atrás con la larga historia de las deudas habían solo 3 trabajadores y de esos 3, 2 ya no están mas. Pero los trabajadores actuales son muchísimos y la empresa en su momento no les pagó nada, no los indemnizaban. 'En el año 2018 con las ventas que hacían el 10% de lo que podían recaudar era pagar todos los sueldos y nuca pagaban los sueldos', sentenció.