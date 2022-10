Apareció Joaquín, el joven sanjuanino que era intensamente buscado

El 17 de octubre se habría reportado la desaparición de Joaquín Lucero, un joven que ya se había ausentado sin avisarle a nadie el pasado 13 de septiembre. Afortunadamente este segundo episodio tuvo el mismo final que el primero, ya que las autoridades pudieron encontrarlo en buen estado de salud.

Carina Jofré, la madre de este sanjuanino de 20 años de edad, contó que en Diario 13 que afortunadamente su hijo ya pudo ser hallado. El chico se había retirado de un hogar donde lo estaban tratando debido a una adicción y otros problemas que habían motivado múltiples entrevistas con psicólogos.

'El lunes (17 de octubre) se comunicó con nosotros para decirnos que no quería estar ahí y que lo fuéramos a buscar. Entonces le llamé a su papá, porque soy divorciada. Le dijimos que no íbamos a firmar porque él tenía que hacer un tratamiento. Me dijo que se iba y al rato nos llamaron para decirnos que se había ido', había contado la mujer a este medio.

Joaquín se había ido sin la SUBE y prácticamente sin ninguna de sus pertenencias por lo que generó gran preocupación. Sin embargo durante la mañana de este miércoles Carina confirmó la gran noticia de que ya encontraron a su hijo y el mismo ya se encuentra retomando su tratamiento.