Ginecólogos y obstetras rechazan intermedias y avanzan en el dialogo con obras sociales

En horas de la tarde de este miércoles ginecólogos y cirujanos pediatras mantuvieron reuniones con el interventor de la Obas Social Provincia, Miguel Grecco en dos encuentros separados. Con la Asociación de Obstetricia y Ginecología (ASOG) no estuvieron presentes las intermedias y en la de la Asociación Civil de Cirujanos Pediátricos si estuvieron presentes.

De acuerdo con el Dr Mofficone, el vocero de ASOG, fue un pedido al interventor de la OSP en motivo de su ‘renuncia indeclinable’ a las asociaciones intermedias, que fue aceptada por lo tanto las mismas estuvieron ausentes. Pese a esto, Grecco insistió en que las facturaciones pasen por estas entidades. “No llegamos a ningún acuerdo todavía, se hicieron propuestas de ambos lados, ninguna de las dos cerraron, hemos quedado en una nueva reunión y sigue en pie la suspensión que se va a llevar a cabo a partir de noviembre”, por la cual dejaran de prestas servicio a la OSP entre otras que trabajan con intermediarias.

“Queremos hacer un convenio directo con las obras sociales donde nosotros negociemos y el pago no pase por ningún ente antes que nosotros, OSP no ve eso viable por múltiples razones”, por lo que para la OSP la aceptación de no trabajar como se venía haciendo hasta el momento es circunstancial, bajo una impronta dialoguista.

Así mismo, remarcó que están avanzando con convenios directos con algunas prestadoras que han quedarían sin cobertura, “hay otras obras sociales que se han reunido sin ningún problema con las cuales ya prácticamente se ha cerrado convenio y con otras estamos en negociación, pero entiendo que el espíritu es de concreta”, al respecto agregó, “hay que trasmitirle a la gente que tiene obra social que no sea OSP que hay altas probabilidades que la atención persista”.

Por otro lado se expresó en torno al desdoblamiento de las facturas que implica separar por un lado el monto de los honorarios médicos y los correspondientes a las clínicas, avance que ayer logró la Asociación de Ortopedia y Traumatología de San Juan (AOTSJ) en una convocatoria de la misma naturaleza. “El desdoblamiento no quita ningún intermediario por lo tanto tampoco nos termina de cerrar porque estamos en la misma situación, hay que elaborar nuevas propuestas. De no darse solución se corta la atención en noviembre".

Pese a esta situación, remarcó la predisposición de avanzar con acuerdos, “hago mías las palabras del Dr Greco, no es momento para no dialogar, estamos de acuerdo con seguir con ese espíritu”.