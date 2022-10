Graffigna: 'En este juicio vamos a demostrar que la causa es armada'

En la mañana de este miércoles y luego de 12 años de investigación, comenzó el juicio por la megacausa expropiaciones. Santiago Raúl Graffigna (a quien la Justicia señala como el líder de la asociación ilícita que se habría conformado con la intención de defraudar al Estado Provincial) ante los micrófonos del 13 señaló que es una causa armada.

De los 12 implicados, Graffigna fue el único que estuvo detenido 3 años por la megacausa expropiaciones, al respecto el imputado indicó, '3 años detenido en una causa en donde durante 1 año y medio hice presentaciones espontáneas a la jueza en donde le pedí que me llamara porque lo que salía en los medios era erróneo y nunca me llamó'.

Siguiendo la misma línea, el abogado relató que cuando lo detuvieron lo hicieron perseguir por una persona vestida de civil, con un arma y él se encontraba con sus hijas, 'toda una película, simularon el código procesal penal, barbaridades, pero hoy tenemos la posibilidad en el juicio oral y público de demostrar lo contrario', indicó.

Por otro lado, el imputado agregó que creen que el tribunal no es imparcial, ya que les rechazaron todas las pruebas que ofrecieron, 'acompañé 1200 fojas de pruebas documentales, no me las admitieron, para mí fueron 12 años terribles, tengo una familia que me ha bancado a muerte, pero destruida, pero ahora es nuestro momento para demostrar lo contrario', sentenció.