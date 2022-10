La terrible historia del que todos acusan de "hacerse el rengo"

En las últimas horas un polémico video comenzó a tomar relevancia en las redes sociales. En el mismo se muestra como un hombre pide dinero en la calle con supuestas dificultades para caminar. Sin embargo en otro momento, el mismo sujeto fue filmado caminando con total normalidad lo que desató la furia de los usuarios.

Canal 13 recurrió al archivo de noticias y detectó que se trata de Gonzalo Ferreira, un sujeto que estuvo preso por violencia de género en septiembre de 2019, denunció en exclusiva haber sido abusado por su compañero de celda durante 5 meses, un peligroso convicto llamado Claudio Gil, que asesinó a tres personas, entre ellas a su madre a quien prendió fuego, y hoy cumple condena a perpetua por tan graves crímenes.

En ese momento, quien hoy se para en las esquinas pidiendo limosnas supuestamente fingiendo una discapacidad, describió su situación en la cárcel: “Era un infierno mi vida, ahora estoy en la calle tomando aire libre, me tenía muy atormentado”.

Sobre el asesino Gil contó cómo abusaba sexualmente de él y lo obligaba a pedir comida y cigarrillos, “llegó un momento me levante mal y le dije que no quería que me mandara más, se levantó y me puso acá una bombilla (señalándose el cuello) si no me traes cigarros, si no me entregas la cola te voy a cagar matando”, relató.

Claudio Gil

“Quiero hacer juicio por lo que me ha pasado a mí, por lo que él me ha hecho, abuso sexual, siempre me amenazaba, como tiene tantos años y ha matado a tres", agregó. Luego de conocerse el caso el violador Carlos Gil sumó su sexta condena reconociendo los vejámenes a los que sometía a su compañero de celda Ferreira.

Es parte de la terrible historia de quien hoy camina las calles acusado de fingir su discapacidad en las redes sociales en Avenida Libertador, en Desamparados, para tratar de conseguir unas pocas monedas.