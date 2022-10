Animate a cantar: el Coro Arturo Beruti busca voces masculinas

El Coro Arturo Beruti es una agrupación vocacional e independiente de la provincia de San Juan. Está integrado por jóvenes y adultos unidos por su amor al canto, que tiene como objetivo el estudio y la difusión del más selecto repertorio coral. En esta oportunidad, su directora María Elina Mayorga aprovechó la oportunidad de su salida en Banda Ancha y reveló que necesitan voces masculinas.

'En este caso el coro Arturo Beruti está buscando voces masculinas para aumentar un poco el número por necesidades del repertorio que queremos abordar', señaló la directora, y agregó, 'la gente nos conoce, permanente tenemos mucho proyectos, este año hemos tenido conciertos hermosos, con coros invitados', indicó.

El coro busca voces masculinas tenores y bajos, con o sin experiencia coral, 'nosotros los ayudamos a ponerse al día con el repertorio en horarios extras, les damos un apoyo importante para poder abordarlo, estamos preparando hermosas obras', relató Mayorga.

Todas las voces masculinas que quieran integrar el coro no necesariamente necesitan saber leer música, la directora comentó que por supuesto sería ideal, pero mucha gente del coro actual no sabe leer música, 'a medida que pasa el tiempo se van familiarizando con la partitura, los ayuda con las notas en el pentagrama, no es un requisito saber leer música, no es un requisito tener experiencia vocal previa', explicó.

Los requisitos que si están pidiendo desde el Arturo Beruti son tener una voz sana, ser afinado, no tener problemas en las cuerdas, la disposición de cumplir y ensayar. Generalmente son 2 ensayos por semana, los lunes ensayan los varones, los martes las mujeres y los jueves se realiza un ensayo general todos juntos, a partir de las 21:30 en el Club Sirio Libanés.

Para formar parte del coro, la idea es que las voces masculinas le escriban al Whatsapp de la directora 2644525301 o que manden un mail a mariaelinamayorga@gmail.com y establecer un contacto para coordinar un horario y escucharlos.

Por último, la directora señaló que el próximo año estarán celebrando 50 años del coro bajo su dirección, y se están preparando para el festival internacional que será en el mes de junio, 'siempre con la mirada puesta en el presente y en el futuro', cerró.