El IFE 5 sería para mayores de 18 y hasta los 64 sin otro beneficio social

El presidente Alberto Fernández anunció este último lunes un nuevo bono 'para los sectores más marginados y postergados' de la sociedad. Se trata de un bono de 45 mil pesos en dos cuotas, destinado a sectores de la economía social y los grupos de mayor riesgo.

Este jueves, en vivo en Banda Ancha, el titular de ANSES Rawson señaló que lo determinaron como un bono social, refuerzo alimentario para sectores vulnerables que no pueden acceder a la canasta básica, 'podrán acceder a este bono personas mayores de 18 años de edad y hasta 64 años de edad y esto tiene que ver con no estar percibiendo otro beneficio, que no esté trabajando, no cobre otra pensión. De esa manera se hace necesario que el Estado solidariamente le tienda una mano a partir de una medida de emergencia como lo va a ser el refuerzo de ingresos', explicó Romero.

Se ha dispuesto que el bono sea de 45 mil pesos en la modalidad pagado en 2 cuotas, $22.250 en noviembre y $22.250 en diciembre. El límite de la edad hasta 64 años tiene que ver con que a partir de los 65 años aquella persona que no tiene ningún tipo de ingreso puede pedir la Pensión Universal del Adulto Mayor y de esa manera cobra todos los meses un beneficio.

Con respecto de la compatibilidad de este refuerzo con Asignación Universal por Hijo, Romero explicó que hay que esperar al menos unos 10 días más, una vez que esté firmado el Decreto Presidencial se dará a conocer cuales son las particularidades, los requisitos y las incompatibilidades, para quienes no pudieran acceder en ese caso, en los últimos refuerzos nunca la AUH nunca fue una incompatibilidad, de todos modos hay que esperar', cerró.