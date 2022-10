En noviembre comienzan a trabajar en las obras de la Ruta Nacional 40 Sur

Este jueves 20 de octubre, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, se llevará a cabo la apertura del Congreso de Nuevas Tecnologías en la provincia de San Juan. En este marco, el móvil de Canal 13 dialogó con el Ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, quien dio detalles de los trabajos en la Ruta Nacional 40 Sur comprendidos desde Cochagual hasta 3 Esquinas.

'Ya tenemos fecha concreta, la adjudicación está hecha por parte nuestra, validada por Vialidad Nacional y posteriormente el administrador nos dijo que en 4 o 5 días el sacaba la resolución adjudicándolo, estimamos durante el mes de noviembre firmar contrato y hacer el inicio de obra', afirmó Andino.

El tramo de la Ruta 40 tenía un avance del 30% por lo que en un tramo de 2 años los trabajos deberían estar terminados. En cuanto al tramo de la sección 3 que viene desde el Cerrillo hasta la cale 8 la intención es licitarlo antes de fin de año pero ese va a estar más demorado porque va a empezar después y el avance que tenía era menor, un 8%.

Por otro lado Ortiz Andino se refirió a su reunión con Sergio Massa, la mirada estuvo puesta en el presupuesto 2023 y según relató habían algunas obras que no estaban contempladas, 'no las habían incluido porque el proyecto no estaba terminado, se van a incluir esas obras y no hubo problemas, hablamos de Tambolar, tocamos temas energéticos vinculados a las tarifas, a la inclusión de la provincia en lo que se denomina NOA , tocamos muchos temas', relató.

En cuanto a la Apertura del paso de Agua Negra, Ortiz Andino afirmó que hay algunos inconvenientes pero aseguró que están trabajando duro y creen que van a llegar y que las dos vialidades naciones van a llegar para fines de noviembre. 'La principal traba es mucha nieve congelada', manifestó.