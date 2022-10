¿Habrá o no paro de colectivos los próximos 25, 26 y 27 de octubre?

Los días van pasando y la incertidumbre de que si habrá o no paro de colectivos en San Juan crece, si bien está anunciado por la UTA, que luego de reunirse con empresarios en el Ministerio de Trabajo, confirmaron la nueva medida de fuerza, que abarcará a todo el interior del país, la próxima semana, los días 25, 26 y 27 de octubre, las negociaciones siguen a nivel nacional.

El móvil de Canal 13 dialogó con el subsecretario de trabajo, Jorge Oribe, quien reveló que continúan con distintas negociaciones que se están llevando a cabo de manera privada con respecto al Gremio y el Ministerio de Gobierno. 'Las últimas noticias que tenemos son noticias a nivel nacional en donde en el día de ayer se realizó una nueva audiencia con presencia de UTA y las cámaras de empleadores nacionales, se han generado nuevas vías de solución, pero es muy prematuro hablar de dichas acciones ya que las negociaciones están en pleno proceso', explicó.

Oribe agregó que la provincia de San Juan no está en la misma situación que el resto de las provincias, 'San Juan no está incumpliendo los reclamos de los trabajadores de UTA pero según lo han expresado ellos necesitan tener una definición nacional, no les basta una provincial, estamos en vía de solución y las negociaciones van en principio por buen camino hasta ahora', comentó el subsecretario de trabajo.

Además señaló que en San Juan se han tomado muchas medidas las cuales han generado que la situación de los trabajadores de la provincia no sea la misma situación de los del resto de las provincias con respecto a su salario, 'estamos pagando salarios muy superiores a comparación del resto, el tema del reclamo más tiene que ver con una adhesión a nivel nacional que a un propio reclamo o a una base de reclamo salarial provincial', manifestó.

Para finalizar Oribe aseguró que ya hay intervención del Gobierno Nacional, de Diputados Nacionales para colaborar en la solución del conflicto, 'las negociaciones se están desarrollando, en principio esperamos y tenemos la expectativa de que pueda llegar a solucionarse y con la idea de que no haya paro de colectivos la semana que viene', sentenció.