Obreros de la empresa que construirá Ruta 40 pararon por falta de pago

En el año 2019 la empresa mendocina Green dejó abandonados los trabajos en dos tramos del camino que une nuestra provincia con Mendoza. El ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino comentó en Canal 13 que la empresa MAPAL comenzará a trabajar en noviembre para terminar dicha obra. Este jueves se conoció en el programa Banda Ancha un conflicto de los trabajadores de MAPAL que también construye la ampliación de la planta de tratamiento de Cerrillo Barboza ya que pararon por falta de pago.

Leonardo Vilches, uno de los trabajadores de la empresa comentó en Canal 13 que trabaja en la planta 12 del Cerrillo en el tema de las cloacas y en esta jornada se habían juntado todos en la subsecretaría de trabajo por el tema del pago, 'no se están ejecutando los pagos y no tenemos noticias de nada, hace 6 días que estamos de paro', relató.

A los trabajadores les efectúan el pago por quincena pero en esta oportunidad Vilches comentó que de la quincena del 5 les han pagando el 25% y este jueves deberían cobrar la plata de la segunda quincena del mes, que no pasó. 'La empresa dice que no hay plata porque el Gobierno no les deposita la plata a ellos', resaltó.

Además, los trabajadores de MAPAL tienen problemas con el salario y con la Obra Social, y todo se los descuentan. Son 45 trabajadores que trabajan en la obra del Cerrillo y que se encuentran de paro con el objetivo de que les den una pronta solución y regularicen sus pagos.