Un año del femicidio de Brenda Flores: 'todos los días la lloro y no entiendo porqué pasó'

Un 23 de octubre del 2021, un barrio sarmientino se paralizó. Una mujer había sido víctima de un atroz femicidio. Brenda Flores de 26 años, madre de 3 nenas, murió en manos de alguien que dijo amarla. El hecho, según las pericias, había sucedido la noche anterior. No hubo condena, ni justicia por Brenda porque su femicida se quitó la vida.

A un año de su partida, el dolor sigue vigente, sobre todo en su familia. La vivienda ubicada en el Barrio Patiño, donde vivía Marcelo Vilchez de 45 años sigue siendo un recordatorio de un hecho que marcó un antes y después para la población. Esto se debe a que el hecho resaltó por lo macabro. Según las pericias el cuerpo de Brenda tenía 15 heridas cortopunzantes, distribuidas principalmente en el área del abdomen, cuello y tórax.

Alberto Flores, padre de Brenda, charló con Diario 13 sobre el caso, 'lo que a mí me informaron de la UFI es que en los celulares no había ninguna pista de nada de violencia'. A la vez aclaró que encontraron un dato importante, el femicida había llamado a un médico luego de matar a la joven, posteriormente atentó contra su propia vida. Alberto aludió la resolución que le explicaron: 'él estaba enfermo de celos'.

Las tres niñas de Brenda, están con el padre y un hermano de ella . Alberto aludió 'hablamos todos los días de lo que paso y yo les doy todo lo que ellas necesitan'. Para poder criar a tres pequeñas de 3, 7 y 9 años, organizaron sus horarios junto con su hijo para poder cuidarlas. Además, la novia del joven los ayuda en los cuidados. Él ya inició el trámite de tenencia de las pequeñas, y están próximos a entregarle los papeles. A la vez explicó que las menores asisten a un especialista de la salud mental desde que su madre murió.

Por otro lado, la familia de Vilchez, exceptuando a un hermano del femicida, no se intentó comunicar con los Flores para saber de las menores. Aunque Alberto aceptó que con quien se comunicó accedió a la posibilidad de visita, aunque siempre con supervisión.



La última semana, para Alberto fue dura, porque significó recordar lo que sucedió. Pero en general, el año fue doloroso para los Flores. 'Todos me dicen que no llore, pero no puedo. Todos los días la lloro y no puedo entender por qué pasó esto', especificó el padre de la víctima. En medio de un profundo dolor de recordar lo que paso, dio un claro mensaje 'yo lo que le digo a las mujeres que están pasando por violencia, que denuncia porque a lo mejor por no denunciar después pueden terminar como Brenda'. Además, recordó 'Yo nunca vi violencia entre ellos pero igual sucedió. Él era un monstruo que se hacía pasar por un cordero. Y ahora las niñas se quedaron sin su mamá'.