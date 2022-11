Por una 'ola de robos', piden más seguridad para chicos de un conocido colegio

Durante las últimas horas los padres de un colegio privado de San Juan, precisamente el Nivel Secundario del CESAP, le presentaron una nota a la directora. En la misma pedían mayor seguridad para los estudiantes, cuando tengan que concurrir a las clases de Educación Física en el camping con el que cuenta la institución.

Quienes redactaron el escrito fueron los padres de primero a sexto año de la secundaria del Colegio Merceditas de San Martín de CESAP. Los mismos reclamaron mayor seguridad para sus hijos e hijas, las cuáles tienen que concurrir al camping ubicado en Doctor Ortega y Frías para la asignatura Educación Física.

Esto se debe a que se han vivido varios episodios de inseguridad no sólo respecto a los estudiantes sino también en perjuicio de un trabajador del lugar. 'Esta semana han asaltado al sereno que cuida el Camping que es un policía retirado. Le llevaron el celular y otras cosas más', aseguró un padre a Diario 13.

En la nota se mencionó el que último caso registrado. Fue el pasado jueves 20 de octubre, cuando una alumna fue abordada por delincuentes que le dieron una golpiza para robarle sus pertenencias.

'Hay varios reclamos de que los chicos cuando llegan al camping, el colectivo no para en la puerta sino una cuadra antes. Entonces cuando están caminando los asaltan. Por ejemplo a un compañero de mi hijo le pasó hace menos de un mes. Fue asaltado y lo ayudaron personas que se dieron cuenta de la situación. Es algo que ha pasado reiteradas veces. Del colegio dijeron que están analizando a ver que se puede hacer', comentó una madre a este medio.

Esta fue la gota que rebalsó el vaso para que estas personas se unieran para elevar este reclamo a la directora de la institución. Sumado a esto, aseguraron que hasta tanto no se tomen medidas al respecto, no enviarán a sus hijos a estas clases para no exponerlos a este tipo de situaciones.