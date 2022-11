Farmacéuticos y OSP cambiarán la modalidad de convenio ¿en que afecta a los afiliados?

La OSP aseguró que con la modificación en el nuevo convenio con los farmacéuticos los usuarios no se verán afectados negativamente .

Este miércoles por la tarde el Ministerio de Salud Pública convocó a una conferencia de prensa para tratar de llevarle tranquilidad a los afiliados con respecto a la continuidad de la prestación de un servicio por parte de OSP. Miguel Ángel Grecco, interventor de la Obra Social Provincia junto a representantes del sector farmacéutico contaron a la comunidad que llegaron a un acuerdo para cambiar la modalidad de convenio.

Este cambio, según aseguró Grecco, no afectará a los usuarios y garantizará la disponibilidad de los medicamentos autorizados en el vademécum. En concreto, desde noviembre ya no será por cápita, sino por cada una de las prestaciones. Es decir, que la OSP ya no pagará un monto fijo a las farmacéuticas, sino cada uno de los montos de lo que se venda ante cada compra de cada afiliado.

De esta manera, el conflicto que mantenían la OSP con este sector prestador al parecer se solucionó. Tanto Grecco como las distintas autoridades trataron de llevar tranquilidad a los usuarios asegurando que contarán con la obertura de medicamentos. Estuvieron presentes representantes del Colegio de Farmacéuticos, la Asociación Propietarios de Farmacias, UPCN, ATSA, UDAP.

Los farmacéuticos señalaron que con el nuevo acuerdo que se firmará la semana que viene los afiliados a la OSP no tendrán problemas en conseguir los medicamentos que necesiten, siempre y cuando se encuentren.

Por su parte Grecco expresó: ‘Podemos trasmitir tranquilidad con este nuevo acuerdo. Antes era por cápita, ahora por medicamento lo que pagaremos. Lo que se venda es lo que se va a pagar’, indicó.