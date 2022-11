IFE 5: el flujo de personas bajó cuando conocieron detalles de la prestación

En la jornada de este miércoles 26 de octubre, el móvil de Canal 13 llegó hasta la UDAI de ANSES del departamento de Rawson, otro de los lugares en donde se está llevando adelante la inscripción para el nuevo bono, Refuerzo Alimentario para adultos o mal llamado IFE 5. Estos $45.000 que serán pagados en dos veces en el mes de noviembre y diciembre.

El titular de ANSES Raúl Romero, comentó que la inscripción comenzó esta semana, tienen tiempo hasta el 4 de noviembre inclusive, desde el día lunes hubo una gran afluencia de público y similar situación se ha dado en las más de 400 oficinas que ANSES tiene a lo largo y a lo ancho de todo el país pero el día martes el flujo de personas descendió.

'Esto tiene que ver con que había mucha expectativa previamente al lanzamiento de esta medida, por lo que mucha gente ha concurrido a verificar su situación, evaluar o no si están en condiciones de poder acceder en esta oportunidad a esta nueva medida de emergencia que se ha denominado Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos', comentó Romero.

El día lunes contabilizaron más de 700 personas, el día martes alrededor de 580, bajó la concurrencia del público y según Romero tiene que ver con la posibilidad de poder transmitir la información con claridad y que de a poco se van conociendo todos los detalles de la prestación, eso hace que aquél ciudadano que no tiene las condiciones, no cumple los requisitos ya sabe que no debe concurrir.

'Los primeros días teníamos mucha gente que ya recibía otro tipo de asistencia, se les informó que no estaban aptos y desistieron de la posibilidad porque no era en esta oportunidad la respuesta para su caso', indicó el titular de ANSES.

En la UDAI de Rawson, alrededor del 35% de los que concurrieron a la dependencia reúnen la totalidad de los requisitos, por lo que su inscripción fue aceptada, aprobada e incluso ya tienen fecha para poder percibir el refuerzo a partir del 14 de noviembre.