La inflación afecta la disponibilidad de medicamentos en el sistema público de salud

Debido a la fluctuación de los precios a lo largo del año, la disponibilidad de medicamentos se ha visto afectada en los diferentes puestos sanitarios, en el Hospital Rawson como en el Hospital Marcial Quiroga lo que tiene su correlato en los centros más pequeños como microhospitales y salitas.

Canal 13 consultó a prensa del Hospital Rawson por la falta de ácido ursodesoxicólico, un medicamento con un valor entre los $6.000 y los $10.000 en cajas de 30 y 50 comprimidos indicado para tratar la colestasis gestacional. Se trata de una afección al hígado que hace más lenta o detiene la circulación normal de bilis que viene de la vesícula. Esto causa comezón y color amarillento en la piel, los ojos y las membranas mucosas

Desde la institución aseguraron que en esta época cuesta conseguir ciertos insumos y medicamentos, “la inflación va cambiando precios, se caen licitaciones porque los laboratorios entienden que el precio acordado en la licitación ya varió demasiado o incluso porque a veces el medicamento tiene componentes importados o es importado y cuesta traerlo”.

“Las dificultades han pasado por el lado de que los laboratorios no se presentaron a las dos licitaciones previas, por lo cual quedaron desiertas”, expresaron y dijeron que desde principio de año que el Hospital viene pidiendo el fármaco y si bien este caso particular es difícil de conseguir, “sucede con otros insumos o drogas ya sea por ser insumos o medicamentos importados que tienen muchas dificultades para ingresar al país, o porque los laboratorios, por distintas razones, no se presentan a licitaciones o dan de baja los expedientes porque los precios variaron mucho”.