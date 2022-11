La lucha de un padre que lleva 14 años queriendo ver a su hija y no se lo permiten

Luis Camargo viene con una larga lucha ya que no le permiten mantener una relación con su hija, que hoy tiene 14 años. Desde el día 1 la madre de la menor se opone a que el padre cumpla con su rol. En la mañana de este miércoles la abogada de Camargo, Paola Miers, reveló en Cien por Hora que se consiguen vinculaciones, se le da un régimen de visita y automáticamente con una falsa denuncia se corta el régimen. 'El padre es un médico, es un profesional, está cansado que la justicia no lo escuche y está dispuesto a no callarse', comentó Miers.

Seguidamente, la abogada señaló datos importantes que acompañan la causa, 'se realizó una Cámara Gesell, Secretaría Social de la Corte, innumerables asistentes sociales en donde advierten que la niña pasaba muy buenos tiempos con su padre. La asistente de menores y la asistente social de la corte presentaron escritos donde manifiestan que los problemas que tenga la madre de la niña con su ex pareja totalmente quedan afuera de la relación que el padre pueda tener con la menor.

Tras varias amenazas de parte de la mujer, a lo largo de los años el señor Camargo presenta innumerables pedidos para ver a su hija, 'lo estaban borrando de su vida, quería verla, la estaban influenciando negativamente, el juez se cansó de darle régimen de visitas y automáticamente por una denuncia falsa se lo sacaban', afirmó la abogada.

Miers relató que en este año hizo una denuncia penal a CAVIG por impedimento de contacto y la madre de la niña a las 48 horas llegó ante el juez y presentó que se iba a España ya que el actual marido se quedó sin trabajo hace un año. 'La gravedad del hecho es que yo presenté cada uno de los informes de ANSES, de AFIP, de los últimos 12 meses que trabaja en relación de dependencia, que la señora está nombrada en una Municipalidad, la madre no pidió autorización para salir del país con la niña y la justicia no está siendo parcial', comentó.

Luis conoció a la madre de su hija hace más de 20 años y luego de 8 años de amistad iniciaron su relación de pareja. Tres años después, en 2008, tuvieron a su hija. Pero pronto, la relación se rompió. A partir de ahí comenzó el peregrinar del hombre para mantener el contacto con la nena.

Con el corrimiento de los años, la psiquis de un menor cuando es chiquito puede tener recuerdos pero con el corrimiento de los años, los recuerdos comienzan a ser borrados, 'llega un momento en que la niña después de 7 años de Cámara Gesell no vio nunca más a su padre, no la dejaron ni siquiera por teléfono, y llegó un momento después de tanta influencia que la niña no quiso ver a su papá', sostuvo Paola.

Hoy por hoy la madre con la niña permanecen en el país, y la abogada sostiene que el único recurso que le queda a Camargo es que los medios lo escuchen, ya que la Justicia no lo hace, 'yo le hago escritos, presento pruebas, no están siendo imparciales, necesitamos que lo vean jueces superiores y se tome la seriedad en el caso, yo hago responsable a la jueza si la menor llega a salir del país, hay pruebas falsificadas y adulteradas', cerró.