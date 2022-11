Piden colaboración para llevar ciencia a los niños, niñas y adolescentes de zona rural

En la mañana de este miércoles 26 de octubre, Mariana Elizondo, ingeniera química que integra una Agrupación Patria pasó por Canal 13. En su visita a Banda Ancha dio difusión y convocatoria a un proyecto novedoso, tiene que ver con llevar la ciencia a los niños, niñas y adolescentes de zonas rurales.

'Varios de los que integramos la agrupación venimos de familias que no han tenido posibilidades y no porque no quisieron sino porque no pudieron, no tuvieron la posibilidad de estudiar, de elegir una carrera universitaria, en este caso nuestro objetivo es promover y motivar las vocaciones científicas en los lugares más postergados', expresó Mariana.

La primera actividad la llevaron a cabo en Marayes, que es un lugar de aproximadamente 10 familias, 'hicimos experiencias químicas, simples, hemos logrado a través de combinación de diferentes objetos, lavas volcánicas de diferentes colores, hemos logrado fluidos que cuando uno ejerce fuerza se endurecen, podes hacer formas y dejas de aplicar la fuerza y se desarman, para los niños, niñas y adolescentes es algo llamativo no solo por la didáctica sino también porque entienden que nos rodean y ellos pueden ir y estudiar', señaló la ingeniera.

Cuando llegaron a Marayes, la agrupación hizo la actividad en uno de los ex galpones ferrocarriles, y Mariana relató que los chicos al principio solo miraban y después estaban super entretenidos y motivados, 'al momento de hacer las actividades siempre decíamos un aplauso para los científicos de Marayes, ese es un poco el mensaje que nosotros trasmitimos y militamos', sostuvo Mariana.

Después de Marayes, la agrupación tiene pensado viajar a Jáchal y es por eso que están realizando la colecta ya que van a sumar otras experiencias desde la astronomía, la física para poder brindar una oferta más amplia, 'vamos a entregar set educativos, cuadernos, lápices y libros de ciencia a los pequeños y adolescentes también', manifestó.

La Agrupación trabaja a través de las donaciones que la gente les hace y en esta oportunidad están pidiendo a la comunidad que colaboren con juegos creativos, libros de ciencia o algún libro que no utilicen y útiles en buen estado. Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram los encuentran como Patria San Juan y sino se pueden contactar por teléfono al número 2644568239.