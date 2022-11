Este viernes licitan el servicio de comida de los centros de salud de San Juan

Se vence el contrato del servicio y las empresas presentaron nuevas ofertas para la distribución de comida en nosocomios y centros de salud de la provincia de San Juan. La licitación será este próximo viernes 28 de octubre y este jueves el secretario administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz brindó detalles en Canal 13.

'Todo se licitó al poco tiempo de iniciada la gestión, se sacaron los hospitales centralizados como el Marcial Quiroga y el Rawson pero el resto de la provincia se dividió en 2 zonas de tal manera que no estuvieran en manos de un solo proveedor, son todos los centros de Salud menos los 2 antes mencionados, ahora se van a licitar esas 2 zonas y deseando que se presenten la mayor cantidad de oferentes', indicó Benelbaz.

Seguidamente el secretario resaltó que si bien la provincia tiene alrededor de 170 centros de salud, el servicio de comida incluye a todos aquellos en donde hay internación y donde hay comedor sano (guardia - darle de comer al acompañante) con un presupuesto de 400 millones. El día viernes es el acto administrativo y hay que adjudicarlo rápidamente para que los nuevos proveedores comiencen a trabajar pronto.

La recepción de sobres es en Escribanía Mayor de Gobierno (Avenida Ignacio de la Roza 136 este, 1° piso) de 8 a 9 horas. Se recibirán sobres hasta las 9 fecha en que se hará la apertura en la sede antes mencionada.

INCUMPLIMIENTO DE SIEMENS:

Por otro lado Benelbaz hizo referencia al tomógrafo que la empresa Siemens le proveyó al gobierno de la provincia, el cual llegó incompleto y nunca lo pudieron hacer funcionar.

'Finalmente hace una semana y media, la gente de la empresa apareció, se sentaron a escuchar nuestro enojo, el tomógrafo ya funciona, está habilitado por la Autoridad Regulatoria Nuclear, pero falta la entrega de un par de accesorios, útiles para el uso de aparato, que no han llegado de su parte, la provincia lo consiguió en comodato por eso funciona, pero no queremos perder la garantía del aparato por una responsabilidad que no es nuestra', explicó.

El gobierno se encuentra negociando con la empresa y el secretario comentó que quizás a mitad de la semana que viene al menos un acuerdo verbal va a existir, y eso después se trasladará a papeles. Aclaró que no se pagó aún por la aparatología.