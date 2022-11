Presupuesto 2023: en diciembre se trataría en la Legislatura

En la mañana de este jueves 27 de octubre, el secretario de Hacienda Gerardo Torrent afirmó que están trabajando fuertemente en el tema, que ya tienen un presupuesto muy avanzado y calcula que en los próximos días tendrán un borrador para poder exhibir a la ministra y al gobernador, 'y de esa manera cuando sea el momento definitivo presentarlo en la Cámara de Diputados', que estimamos será en el mes de diciembre', sostuvo.

Siempre se tiene en cuenta el presupuesto de San Juan con lo que se aprueba a nivel nacional ya que los recursos que vienen por coparticipación federal de impuestos es lo primero que desde hacienda tienen en cuenta para elaborar su presupuesto, 'en base a eso proyectamos nuestros gastos de tal manera de cerrar un presupuesto equilibrado', explicó Torrent.

El secretario de Hacienda, reveló que desde el mes de julio se empiezan a solicitar distintas planillas que se presentan en cada uno de los ministerios para que ellos realicen las solicitudes y luego se hace la consolidación a los efectos de poder cerrar un borrador del presupuesto.

Para finalizar, Torrent manifestó que ellos tienen partidas presupuestarias previstas por el incremento salarial que habrá a finde año, 'este incremento no se hubiese realizado si la provincia no estaría en condiciones de cumplirlo, vamos haciendo un control estricto del gasto, mirando siempre el recurso, de tal forma de no gastar mas de lo que ingresa, en las proyecciones que hemos hecho no deberíamos tener sobresaltos', sentenció.