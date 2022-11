San Juan cerca de aprobar una ley en contra del negacionismo

En los últimos años en San Juan se vieron casos aislados de personas o grupos que tienen actitudes negacioncitas de las dictaduras y genocidios. Pintadas a símbolos representativos de la lucha de los Derechos Humanos, al Monumento al Holocausto, medios de comunicación y sedes de partidos políticos de izquierda.

Ante esta situación, y un constante crecimiento del negacionismo a nivel país, el Frente Grande impulsó un proyecto de ley en contra del negacionismo de las dictaduras, terrorismo de Estado, y apologías de genocidios y holocaustos. El mismo fue presentado hace 15 días, en la penúltima sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia y ya tomó estado parlamentario, según contó en Banda Ancha este jueves el diputado Horacio Quiroga.

El referente del Frente Grande señaló: ‘Tiene que ver con dar cuenta de un debate que está instalado en la sociedad argentina, dependiendo de la dinámica de las agendas de las provinciales. Tiene que ver con cuestiones preocupantes que requiere que el Estado que tiene la libación de garantizar el bien común y garantizar la vigencia plena de la República y el imperio de la Constitución, es absolutamente necesario trabajar en esto porque en Argentina no tenemos un plexo normativo que avance sobre esto. Es decir, que no se castiga, porque no existe una figura de delito. Esto lo hacemos para velar por la vigencia de los Derechos Humanos’, señaló.

En concreto, de aprobarse su aplicación se daría a través de programas de corte socioeducativo que apelan a la articulación interinstitucional junto con la comunidad, anclado en el andamiaje en escuelas tanto primaria como secundaria, niveles terciarios y universitarios.

Quiroga señaló que lo que debería suceder si en la provincia se sanciona este proyecto de ley impulsado por el Frente Grande, es que, en el ámbito de la mesa provincial de Derechos Humanos, que es donde se aplicaría. Es decir, donde los tres poderes están comprometidos, más INADI y las organizaciones de Derechos Humanos, se trabajaría en articular la agenda del Ministerio de Educación y Ministerio de Gobierno en sede de la Secretaria de Derechos Humanos, convocar a los distintos actores para que diseñen un programa permanente respecto a los valores de Memoria, Verdad y Justica.

Este proyecto de ley se propone poner en relieve de manera permanente, el actualizar, desarrollar y ampliar los consensos sociales que dieron altísima dignidad casi paradigmática en la República Argentina como el haber sentado a las Juntas Militares en justo juicio, de haber construido la consciencia del Nunca Más. ‘Lo que se busca con este proyecto es seguir trabajando para que este tema no sea de opinión, sino que se transforme en un valor social de convivencia democrática’, cerró.