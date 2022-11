Las bicicletas que arreglarán los reos serán para alumnos más carenciados

El Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Estado de Seguridad, en conjunto con la Corte de Justicia de San Juan firmaron un acuerdo que apunta a recuperar y poner a punto más 15.000 bicicletas que están en el Depósito Judicial. La tarea de recuperación de estas bicicletas estará a cargo de los internos del Penal de Chimbas que recibirán capacitación para ello para entregarlas en un principio a alumnos carenciados de zonas alejadas.

En la mañana de este viernes, el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, reveló en Cien por Hora como fue el proceso y como se está trabajando en esta nueva iniciativa y tarea que van a tener los reos. 'El proyecto tiene etapas, en la primera hemos avanzado, en la identificación de las bicicletas que estarían puestas a disponibilidad del Servicio Penitenciario, la preparación de los talleres de bicicleteria que hemos preparado dentro del penal y la capacitación de los internos que se van a dedicar a los arreglos con las herramientas correspondientes', expresó el funcionario.

Seguidamente comentó que fue una medida y decisión compartida de acciones, que llevan a traer un beneficio a la comunidad, utilizar los bienes que están en desuso y que su destino es la destrucción, encontrarle una utilidad, una productividad, poner a los internos a trabajar en acciones de bien común para que toda la actividad que se realiza dentro tenga impacto también afuera.

Una vez que las bicicletas estén en condiciones a donde se van a entregar tienen fin educativo, 'la prioridad está pensada en las escuelas rurales, de las zonas carenciadas, que a partir de sus directivos o del Ministerio de Educación exista la posibilidad de entregar la bicicleta a alumnos que lo necesitan para trasladarse a sus hogares', señaló Munisaga.

La bicicleteria dentro del penal ya se puso en funcionamiento con el equipamiento necesario y a medida que se vayan requiriendo más materiales y repuestos, el Ministerio de Gobierno también va a colaborar con las necesidades del arreglo de las movilidades.

Por otro lado, el secretario de Seguridad, hizo referencia a los hechos de violencia en el fútbol local, correspondiente al partido de San Lorenzo de Ullum vs Unión, en donde los hinchas ulluneros le pegaron un ladrillazo al DT del equipo rawsino. 'No podemos poner un ejército de policías', exclamó Munisaga. Agregó que si no hay responsabilidad de parte de los protagonistas después lamentamos estos acontecimientos', cerró.