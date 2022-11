Tío Flaco, las remeras sanjuaninas con los mejores diseños rockeros

Los emprendedores en San Juan son muchos y muy variados. En los últimos años ha crecido los emprendimientos de diseños de indumentaria y estampado. En ese amplio rango de negocio se ubica el proyecto de Daniel Ramirez, un sanjuanino más inserto en la pasión por hacer remeras. En su caso, el decidió orientar su marca Tío Flaco al rock. ‘Uní dos pasiones el trabajo de estampado y la música’, comentó en Tarde Trece.

Es que el rock es lo que mueve y da origen a este proyecto que comenzó en la pandemia y exclusivamente apoyado por la virtualidad. Si bien, todavía el emprendimiento de Daniel no cuenta con u local físico, las entregas son personalizadas y así como también las remeras, pañuelos, gorras, tazas y otros productos relacionados.

El creador y dueño de Tío Flaco comentó que siempre hace la diferencia en ventas cuando una banda viene a la provincia, y apostándose a los alrededores de donde se hace el evento consigue quedarse sin una remera debido a la gran demanda que se produce.

Daniel también contó que, si bien cada cliente le puede pedir un diseño en específico, él siempre los aconseja sobre modelos. ‘Les digo como tenemos que hacer para que el diseño en el producto quede de la mejor manera’, señaló.

‘A mí me gusta que los clientes me den libertad para crear, para diseñar. Me gusta cuando la persona se acerca y me pide determinada banda, artista o frase y me da la libertad para diseñarle algún modelo’, comentó.

Tío Flaco, que está muy activo en redes sociales, sobre todo en Instagram, está creciendo día a día. El creador de la marca contó que este crecimiento sostenido se debe a que ya cuentan con clientes que cada mes les encargan tres o cuatro remeras. Además, el emprendimiento hace trabajos para lomotecas, empresas de motos, y otros rubros, en la búsqueda de diversificar el producto.

Las remeras con las que trabaja este emprendimiento sanjuanino son de algodón y las traen de Mendoza. Hace poco sumaron trabajos en DTF y como están viendo buenos resultados quieren apostar a crecer aún más, a través de la inversión de nuevas maquinarias. ‘Son costos, pero apuntamos a eso para darle mayor calidad a nuestros clientes’, explicó.

En su visita a Tarde Trece, Daniel, dueño y creador de Tío Flaco trajo una remera y una gorra de La Renga para sortear. Los ganadores fueron Ivana y Daniel, quienes llegaron a los estudios de Canal 13 San Juan y en vivo recibieron sus premios, para luego lucirlos felices y agradecidos.