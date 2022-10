Desde hace 13 años pelea por recuperarse de su rodilla y, tras operarse, teme por una parálisis

Un duro momento pasa un joven de 26 años que tuvo un grave accidente en moto cundo tenía 13 años, luego de operarse por cuarta vez de la rodilla teme por una parálisis porque ya no siente la pierna. Jorge Carrizo, el afectado por esta situación tomó contacto con el móvil de Canal 13, quien aseguró que también ha tenido parálisis facial.

“Iba al hospital y me tenían a las vueltas, que vuelva al otro día, a la otra semana o el lunes que viene, insistí hasta que me operaron”, dijo y agregó, “me dijeron que iba a quedar bien, que no hacía falta amputar la pierna ahora me salieron con este problema de parálisis y no me dan solución de nada”.

La última operación se la realizaron hace un mes y cinco días y pese a la rehabilitación sufre calambres por las noches y tampoco puede trabajar. “Yo siempre he trabajado con mi tío en la zanahoria, pero ahora no puedo hacer nada porque no puedo afirmar la pierna, necesito caminar para poder laburar”, expresó.

Finalmente su madre, Claudia, pidió ayuda para poder trasladarlo a las sesiones de kinesiología, ya que representa un gasto que no pueden afrontar, “no tenemos trabajo”, manifestó.