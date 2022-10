El duro momento del 'Nano' Rodríguez: 'Me robaron 25 años de trabajo'

La semana pasada se conoció por redes sociales que el conocido y querido cantante local 'Nano' Rodríguez, sufrió un grave robo en su casa. Un grupo de delincuentes se coló en su vivienda y le robaron objetos con un valor incalculable. Acerca de esto el artista manifestó que en este episodio 'le robaron más de 25 años de trabajo'.

Alejandro Rodríguez, más conocido como 'Nano', contó ante el móvil de Canal 13 cómo vivió esta lamentable situación. El músico reveló que los malvivientes ingresaron destruyendo la puerta de su sala de ensayo. Debido a esto le robaron desde instrumentos musicales hasta las máquinas que tenían en su local de sublimación de prendas.

'Entraron a mi casa, rompieron la puerta de mi sala de ensayo. Se llevaron instrumentos, equipos de sonido, in ears, computadoras, las máquinas de mi taller de estampado y sublimación. Se llevaron máquinas de calor, amoladoras, taladros percutores. Me hicieron un daño increíble, no entiendo porque tanta maldad y tanta injusticia. Más allá del valor económico es el valor sentimental. Nos dejaron en la calle, se encargaron de destruir 25 años de trabajo, somos 8 familias las que vivimos de esto.', expresó.

El robo se dio durante el pasado jueves 29 de septiembre, en un momento del día donde es poco usual que se cometan ilícitos. Esto se debe a que hay mucha gente circulando por la calle. Sin embargo los cacos aparentemente ya tenían conocimiento de que en ese momento no había nadie en el domicilio.

'Entraron en un horario donde los podría haber visto cualquier persona y lo han hecho con toda la paciencia del mundo para llevarse todo. Creo que tienen que haber hecho la logística para toda esta historia porque han estado esperando que mis hijos salgan a la escuela. Han estado esperando que yo saliera de viaje. La única manera en que pueden haber entrado es por el fondo y saltando una serpentina que tenemos en el techo', reveló.

Una vez que se colaron en la propiedad de Rodríguez, estas personas reventaron la cerradura de la puerta de la sala de estudio sin hacer mucho ruido. Ya cuando consiguieron entrar armaron todo el botín que iban a llevarse, tirando por todos lados la ropa que ya estaba sublimada y lista para entregar a los clientes.

'No puedo decir un valor económico porque lo que yo pretendo es que me llamen y me lo devuelvan porque no tienen como venderlo porque esta todo marcado. Todos los sonidistas, iluminadores y músicos con los que vengo trabajando hacen 25 años conocen mis instrumentos. Entonces se lo vendan a quien se lo vendan los voy a encontrar. No sólo en San Juan, hay gente de Junín de Mendoza que me ha llamado, de Catamarca también, de la provincia de Córdoba', sentenció.