El Servicio Penitenciario implementará un nuevo protocolo de requisas para visitas

Este año el Servicio Penitenciario Provincial cumple 100 años y desde su administración están preparando cambios significativos en el funcionar de la institución. Este lunes, el director del Penal de Chimbas, Adriel Fernández contó en exclusiva en Banda Ancha que empezarán a implementar un nuevo protocolo de requisas para visitas.

Fernández comentó que, tras obtener el aval del Secretario de Seguridad, Carlos Munisaga empezarán a implementar este protocolo el cual facilitará la detección de elementos prohibidos a las instalaciones. Entre los elementos que comúnmente suelen pasar se encuentran drogas y elementos cortopunzantes, por lo que esta innovación les permitirá eficientizar esa tarea.

Además, el Director del Servicio Penitenciario contó que luego de una inauguración en las instalaciones pudieron empezar a usar un escáner que hace tiempo tenían, pero no contaban con las condiciones propicias para hacerlo. ‘Estamos a punto desde lo tecnológico’.

Por último, Fernández aseguró que hace años en el Penal no se realizan procedimientos invasivos en cuanto a requisas se trata. ‘La gente se queja porque no puede ingresar cosas y eso lo he visto en persona. Siempre estamos en regla, cumpliendo con los estándares de Derechos Humanos’, finalizó.