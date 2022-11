Ginecólogos y Obstetras ratificaron que afiliadas a la OSP deberán pagar las atenciones

El presidente de la Asociación Sanjuanina de Obstetricia y Ginecología (ASOG), Gustavo Mofficone, ratificó que los médicos asociados atenderán a beneficiarias de Obra Social Provincia cobrando las atenciones para que luego la obra social se las reintegre.

"No pudimos concretar lo que esperábamos", dijo a Canal 13 el profesional en la tarde del lunes refiriéndose a que no llegaron a un acuerdo como prestadores con la obra social de los trabajadores del estado provincial. En referencia a las negociaciones destacó que presentaron 6 puntos de los cuales 4 fueron rechazados de plano por el Ministerio de Salud. Además destacó que hubo dos sobre los cuales se podría negociar pero no se llegó a buen puerto.

Según destacó el 87% de los asociados llenó una encuesta y se expresaron a favor del corte de la cobertura desde el 1 de noviembre.

"A partir de mañana la atención es por reintegro. El valor es exactamente el mismo que OSP le paga a los médicos", destacó Mofficone. "No hay pérdida para nadie, no hay desatención, se brinda la oportunidad para que no se pierda la atención, remarcó el profesional ante la presentación judicial que hizo el gobierno para que se admita un amparo.

"Las urgencias se atenderán como tal más allá de la posibilidad de pago o no que tenga la paciente", también dijo el máximo representante de ASOG.

Al ser consultado por Canal 13 sobre los valores de una cesárea, por ejemplo, que es lo que generaría mayor incertidumbre, omitió dar a conocer un número por no tener presente en ese momento el nomenclador. Sí dejó claro que "se deben abonar 48 horas antes" de producidas.