La gran incógnita: cuánto cuesta una cesárea por reintegro a los afiliados de OSP

No hubo avances en las reuniones entre Obra Social Provincia (OSP) y la Asociación Sanjuanina de Obstetricia y Ginecología y a partir de este martes los profesionales iban a realizar prestaciones con reintegro.

Más temprano desde Salud Pública confirmó por medio de un comunicado que interpusieron un recurso de amparo para garantizar la cobertura, ya que desde la asociación no iban a reconocer la atención con obras sociales con las que no tenga un convenio directo.

De este tire y afloje surge una gran incógnita: ¿cuánto costará una cesárea por reintegro a los afiliados de OSP? Canal 13 investigó y este tipo de intervención quirúrgica tiene un valor mínimo de $ 90 mil para particulares.

De acuerdo con lo averiguado, el monto por reintegro hasta el momento era de unos $15.000 que pasará a ser de unos $30.000, constatando la afiliación a OSP. Según trascendió, estos especialistas cobran $42.000 por cada parto.

El presidente de la Asociación Sanjuanina de Obstetricia y Ginecología (ASOG), Gustavo Mofficone, ratificó que los médicos asociados atenderán a beneficiarias de Obra Social Provincia cobrando las atenciones para que luego la obra social se las reintegre.

"A partir de mañana la atención es por reintegro. El valor es exactamente el mismo que OSP le paga a los médicos", destacó Mofficone. "No hay pérdida para nadie, no hay desatención, se brinda la oportunidad para que no se pierda la atención, remarcó el profesional ante la presentación judicial que hizo el gobierno para que se admita un amparo".

"Las urgencias se atenderán como tal más allá de la posibilidad de pago o no que tenga la paciente", también dijo el máximo representante de ASOG, dejó claro que "se deben abonar 48 horas antes" de producidas.