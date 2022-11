Nano y Lucas, una triste tragedia en 1997 en Avenida Circunvalación

Este lunes la Asociación Familias Unidas por el Dolor y la Esperanza inauguró un nuevo cartel con los nombres de otras víctimas de siniestros viales ocurridos en San Juan. En esta oportunidad, se trató de Nano y Lucas, quienes viajando en moto fueron impactados de atrás por un auto, y esto les quitó la vida. A uno de ellos, en el acto, y a otro a los días.

Según contaron al móvil de Canal 13, el fatal siniestro ocurrió en 1997 en un tramo de Avenida Circunvalación. ‘Hacen 25 años perdimos a mi marido y a mi hermano. 20 y 31 años. Los impactaron por atrás y mi hermano cayó falleciendo instantáneamente. A mi marido lo arrastraron 1520 metros y nunca se paró esta persona de apellido Carmona’, contó Claudia esposa de Nano y hermana de Lucas.

Luego, la mujer detalló: ‘Yo quedé muy mal psicológicamente, a los días del accidente me internaron en psiquiatría, y el abogado Micheltorena me sacó y me llevó a una escribanía diciéndome que tenía que firmar para que la persona que se los había llevado por delante no pudiera poner los bienes a nombre de otra persona, pero aparentemente lo que firmé fue un poder muy amplio por lo que todo quedó en la nada. Después nos enteramos que a Carmona le habían sacado todos sus bienes y nosotros nunca vimos un peso’.

Por esta acción legal a la que Claudia asegura haber sido obligada a través de un engaño, su vida empezó a oscurecerse aún más. A la muerte de su marido y su hermano, se le agregó una dura situación económica.

Claudia era ama de casa. Al fallecer su marido, quien era el que traía el sustento a la familia, ella debió salir a trabajar para lograr criar a sus hijos. ‘Tuve que salir a trabajar para criar a mis hijos, por lo que justicia nada’, acusó la víctima de este trágico hecho con casi cuatro décadas.

Por su parte, Patricia, hermana de Lucas, comentó entre lágrimas: ‘Nos dejó un dolor muy grande. Un vacío, nos desunimos de tanto dolor y nunca hubo justicia. En el velorio de mi hermano se presentó un abogado y al final no hizo nada por nosotros, todo lo contrario, nos hizo anular el caso’.

‘Me parece muy justa esta causa, y muy necesaria. El que mate pague y no deje a una familia destruida desde lo social y económico. Es justicia lo que pedimos’, finalizó.

Por último, Guillermo Chirino expresó en el acto: ‘Estamos conmemorando la memoria de Nano y Lucas que hace 25 años fueron víctimas de este siniestro, porque obviamente el tiempo no interesa cuando hay que recordar la memoria, y obviamente esto habla que los sanjuaninos que hayan perdido a sus seres queridos en siniestros viales se pueden sumar a la asociación para conmemorar la memoria de sus víctimas, para que en todos los casos tengan justicia’.