ASIJEMIN entró en estado de alerta y amenaza con parar en Veladero y Gualcamayo

El Sindicato Jerárquico Minero manifestó por la mañana del pasado lunes que entraban en estado de alerta y que no descartaban tomar medidas de fuerza en Gualcamayo y Veladero. Este martes el secretario general habló con Canal 13 para explicar cuáles son los motivos de su proceder.

Marcelo Mena, secretario general de ASIJEMIN, contó en Banda Ancha cuáles son las complicaciones que están viviendo. El entrevisto contó que a la inflación y devaluación que se vive en el país, a ellos se les suma el aporte que deben realizar por el Impuesto a las Ganancias.

Ellos deben tributar entre uno 30 y 35% de su sueldo, por más que ellos manifestaron no estar de acuerdo ya que 'nuestros sueldos no son ganancias. No obstante, el mayor problema radica con el convenio que firmaron en 2018 y que más de 4 años después no se ha puesto en práctica en las empresas.

'En 2018 firmamos el Convenio Colectivo de Trabajo con CAEM. Por distintas razones políticas recién lo homologó el Ministerio de Trabajo el año pasado. Fue muy importante para la gran mayoría pero aún las empresas no lo implementaron y pasó más de un año. Ese es nuestro malestar. Si firmaste un convenio en 2018, si lo homologaste en agosto de 2021, el mismo convenio dice que tiene hasta 180 días para ponerlo en vigencia. Desde la firma pasaron 4 años y desde que se homologó más de 1 año', expresó.

Mena aseguró que ellos tienen la intención de poder resolver esta situación, antes de tener que realizar un paro por 24 horas sólo dejando guardias mínimas. En relación a ello manifestó que a las 15:00 de este martes tienen una reunión con personal de CAEM. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo les darán tiempo a los empresarios de resolver la situación hasta el viernes 7 de octubre.

'Para nosotros es una desazón porque no queremos ir al conflicto pero en Veladero, Gualcamayo y en Santa Cruz se podría avanzar en un paro. Se ha decidido en asamblea estar en estado de alerta permanente, poner las quejas reales en las bases y no descartar la medida de fuerza como tal. Es una medida que nosotros como sindicato la vamos a legitimar porque vamos a enviar las cartas documento a cada empresa manifestando que en base a esta alerta que no ha sido subsanada vamos a ir a un paro de 24 horas', sentenció.