Se incendió la casa del padre Rómulo: 'No hay una explicación lógica'

Este último sábado por la mañana, 'sin una explicación lógica', la casa parroquial en Los Berros del conocido padre Rómulo Cámpora se prendió fuego. Como los peritajes de la Policía y los bomberos no hallaron una razón al incendio, el querido sacerdote sanjuanino culpó a 'su enemigo de abajo'.

En la jornada de este martes, el padre dialogó en vivo con Daniel Tejada en el programa Banda Ancha y relató lo extraño de la situación, agregó que hoy gracias a Dios está en paz pero que la casa quedó hecha un desastre, 'la pericia policial de criminalística no pudo determinar el origen porque la verdad que esto es muy extraño, no hubo cortocircuito, no hubo velas, no hubo un atentado y no hubo tampoco ningún elemento que haya podido dar pie a este siniestro', sostuvo.

A su vez, el sacerdote señaló que perdió todos sus efectos personales, ropa, hábitos, ornamentos, documentos, también añadió que llama la atención que el cable del velador está impecable y durante el fuego no hubo corte de luz, la luz estaba perfecta, ayer volví a la casa.

Cruz incendiada que será restaurada

Todo sucedió el sábado pasado cuando estaba misionando con jóvenes volvió a su casa parroquial, según relató, abrió la puerta y observó una bocanada de humo. En ese momento quienes lo acompañaron resultaron alarmados por lo que pasaba junto al cura Cámpora.

El sacerdote dijo que lo importante es que "estamos con el alma en paz y trabajando". "Mi enemigo de abajo se molesta cuando uno trabaja, eso se lo digo a todo el mundo, cuando uno va haciendo el bien, pone ánimo, pone fuerza siempre hay algo que quiere contrarrestar", manifestó.