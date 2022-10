Ginecólogos y obstetras reclaman convenios directos para poder negociar sus honorarios

Desde la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG) anunciaron que a partir de noviembre no recibirán algunas obras sociales que operen con intermediarias para el cobro de honorarios. En contacto con Canal 13 el doctor Gustavo Mofficone aseguró que el reclamo no es concretamente contra la Obra Social Provincia, sino contra el sistema de remuneraciones impuesto por las intermediarias, que tienen demoras no menores a 60 días y pueden llegar hasta los 6 meses en algunos casos.

Es por eso que reclaman por convenios directos que les permita agilizar el este tramite que además se ve afectado por la escalada inflacionaria mes a mes. “Tenemos personería para ser un ente de cobro, la idea es que todas las obras sociales que no tiene convenio con la asociación generen un convenio directo” dijo Mofficone y explicó, “nosotros somos una especialidad muy quirúrgica, si nosotros hacemos un práctica, el sanatorio donde lo hacemos lo tiene que prestar a un ente intermediario, que lo tiene que presentar a su vez a la obra social, que hace la administración interna para la generación del pago. Esto vuelve al ente intermediario, vuelve al sanatorio y recién llega al médico”.

De acuerdo con el entrevistado esto demora, en algunos casos, de 4 a 6 meses en los casos más extensos y en ningún caso menos de 60 días. “Hay retención en cada una de estas postas que el honorario medico tiene que hacer, como ingresos brutos, responsable inscripto y con la devaluación de 6 meses se hace insostenible”, manifestó.

Los convenios directos permitirían que los profesionales perciban el fruto de su trabajo en tiempos más acotados y, según explicó, con mucho mayor control de los interesados, además de la posibilidad de negociar los honorarios en forma directa, “es algo que no podíamos porque estaba en manos de los entes intermediarios”.

Es por eso que las prestaciones de la ASOG se mantienen para aquellas obras sociales que no trabajan con intermediarias entre ellas: DAMSU, OMINT, MEDIFÉ, SANCOR SALUD, OSSACRA, ENSALUD, EMA SALUD, OSCA, OSDE, OSPAV, OSPA VIAL, OSPIP, OSPLAD, OSPRERA, OSUOMBRA, OSUTHGRA, SALUS, SANID: MEDISALUD, UNIMED, VISITAR, OSDOP, BOREAL, BRAMED, BASA SALUD, ASISTNED, ANDES SALUD, AMISA, OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN OBRERA METALÚRGICA y OSCTPCP.

Por su parte, la Obra Social Provincia convocó a una reunión en la sede de la Institución, para mañana jueves 6 de octubre, a las entidades médicas Intermedias – Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA); Colegio Médico, a la Asociación Médica Sarmiento y al Sector de Ginecología y Obstetricia de San Juan con el propósito de destrabar el conflicto.