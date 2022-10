La sanjuanina que ganó el premio "Científicas que Cuentan" es una de las descubridoras de la "Ingentia Prima"

Una científica sanjuanina vuelve a ser noticia a nivel nacional al ganar el premio “Científicas que Cuentan” de divulgación científica, se trata de la paleontóloga Cecilia Apaldetti, quien además es una de las descubridoras de la “Ingentia prima”, la ‘dinosauria’ gigante encantada en San Juan.

La científica pasó por Banda Ancha y manifestó su orgullo por la distinción, “siento que tengo una responsabilidad social importante, divulgar ciencia es contar resultados científicos a la comunidad”, dijo y remarcó la importancia de esta tarea, “con suerte despertamos curiosidades y el sentido crítico en los más pequeños y pequeñas”.

Se trata de una actividad propuesta por la embajada de Funcia en Argentina junto al ministerio de ciencia. “La convocatoria era para mujeres cuantificas que hicieron divulgación científica y se presentaros 170 mujeres en la Argentina”, expresó.

En ese sentido dijo que es importante que las mujeres ganen espacio en diferentes disciplinas que tradicionalmente son estudiadas por varones. “En paleontología es algo raro, hay más paleontólogos que paleontólogas”.

En este sentido agregó, “a mí me paso hace un par de años cuando publicamos la dinosauria Ingentia prima, me llamó la atención que a la gente que me hacía notas y los comentarios, una decisión arbitraria porque no podemos conocer el género de un esqueleto fósil. Eso rompe los esquemas además que les llamo la atención que la descubridora fuera una mujer”.

El premio es una estadía en Francia por dos semanas para adquirir habilidades en la divulgación científica. “Eso suma a mi profesión y espero poder adquirir otras herramientas para hacer esto de la mejor manera posible”. La agenda pasará por es Paris, Lyon y Grenoble una ciudad al sur donde hay un gran centro tecnológico, Apaldetti también tendrá la posibilidad de proponer actividades profesionales referidas a su campo.