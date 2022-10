Amenazaron de muerte a un periodista sanjuanino: 'Te tengo en la mira'

Durante la semana pasada un periodista sanjuanino especializado en policiales vivió una situación indeseable. Lo que ocurrió fue que dejaron una carta en su puesto de trabajo, la cual contenía una grave amenaza de muerte en su contra. 'Te tengo en la mira', rezaba la misiva en cuestión.

Walter Vilca, periodista de Tiempo de San Juan, reveló en Banda Ancha que todo comenzó cuando fue a trabajar a un medio radial el pasado viernes 30 de septiembre. En ese contexto una de las trabajadores del lugar le entregó un sobre que contenía este violento escrito.

'Todos los viernes voy a Radio del Sur. Sucedió que el viernes pasado fui cerca del mediodía y una de las chicas que trabaja ahí en mesa de entrada me pasó un sobre. Habitualmente dejan papeles con alguna sugerencia de algún caso policial para que trabajemos. Sin embargo ahora resultó ser una amenaza. Me sorprendió aunque no sea la primera vez. Esto es como en las redes que siempre hay insultos pero esto ya lo excede por ese atrevimiento de escribir y llevarlo hasta un medio radial', expresó.

Cabe destacar que en ese medio radial Vilca realiza un programa llamado 'Historias del Crimen'. En el mismo tratan diversos casos policiales que conmocionaron a la provincia de San Juan. Si bien hay algunos casos que son más recientes, muchos de los episodios que se tratan ocurrieron hace décadas, por lo que sorprende recibir una amenaza a raíz de ese ciclo.

Sumado a esto llamó la atención que la carta no hacía referencia a algún capítulo en especial. 'Te tengo en la mira…Si continuas con esta Historia Prosimante tu familia saldrá en esta Historia Se donde encontrarte. Y Radio del Sur volará en pedazos. Gozan de las desgracias agenas (sic)', decía la carta.

'No hace referencia en ningún caso. Me deja la duda si es por 'Historias del Crimen, porque mi trabajo diario es trabajar en la sección policiales. Se tratan temas que son delicados para mucha gente, son temas que generan mucha polémica entonces no descarto que venga por ese lado y que 'Historias del Crimen' sea una excusa. Evidentemente a alguien le molesta lo que escribo', manifestó.

Por último, la víctima de esta amenaza reveló que ya realizó la denuncia en una comisaría de la Policía de San Juan. Su objetivo es que las autoridades logren atrapar al autor de esta amenaza, para que ningún otro comunicador de la provincia tenga que pasar por algo similar.