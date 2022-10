IFE 5: el anuncio oficial todavía sigue pendiente pero sería inminente

Como cada jueves, el titular de ANSES en Rawson, Raúl Romero visitó Canal 13, en Banda Ancha se refirió al tan esperado y consultado por todos los ciudadanos, IFE 5, en este sentido aseguró que el anuncio oficial todavía sigue pendiente pero sería inminente.

El IFE 5 es una prestación que está generando muchas expectativas, pero hasta que no esté confirmado por la máxima autoridad de la Nación, mediante la firma de un decreto no se puede informar, 'todas estas medidas, son medidas extraordinarias, como fueron los IFES, o el Refuerzo de Ingresos, se incrementan mediante la firma de un decreto presidencial, asique hasta tanto esta situación no esté cumplida queremos ser prudentes y por el momento decimos que no está confirmado', expresó Romero.

Seguidamente comentó que sin lugar a dudas se está evaluando y es por eso que todavía hay mucha información al respecto, 'en las próximas semanas seguramente esté confirmado y lo podremos informar', cerró.