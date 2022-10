¿Qué respondió Siemens como excusa por las demoras en la instalación del tomógrafo nuclear?

La gestión del Gobernador Uñac se propuso crear un centro único para el tratamiento específico de enfermedades oncológicas. La intención era dotar de aparatología única en el país a ese centro de salud a través de la adquisición de un tomógrafo de radiación de positrones. Se gastó un dineral en traerlo, a la provincia llegó en febrero y nunca funcionó, el Gobierno decidió multar y demandar a la empresa, a través de mail la empresa dio una respuesta.

En la mañana de este jueves, el Fiscal del Estado, Jorge Alvo, dialogó con Canal 13 y reveló que la empresa Siemens Healthineers se había comprometido a asistir a una reunión para solucionar la serie de problemas de incumplimiento por su parte y no asistieron. 'Nos informaron que no asistieron porque habían tenido un imprevisto y por mail nos llegó un correo donde nos ofrecían colocar los elementos necesarios para que el tomógrafo comience a funcionar', expresó.

La colocación de los elementos sería en un plazo de 10 días, esto se los habría facilitado el laboratorio Bacon hasta que Siemens Healthineers logre solucionar los problemas de importación que sería lo que los está trabando. Ante la solución que ofrece la empresa de tecnología, el fiscal indicó que a ellos les conviene, ya que sería una de las cuestiones que estaban analizando, el tema de las garantías. 'que nos coloquen esos elementos para poner inmediatamente en funcionamiento el tomógrafo nos viene a solucionar en gran medida, por supuesto eso no implica que le estemos reconociendo su incumplimiento', sostuvo.

En este sentido, el fiscal aclaró que pidieron nuevamente una reunión para solucionar los problemas faltantes como el tema multa, fijación de precios, 'una serie de cuestiones que todavía están muy imprecisas y que la extensión de la garantía se produzca a partir de que ellos logren traer los elementos que nosotros hemos comprado, una vez instalados recién ahí debería correr la garantía', indicó.

Posteriormente, Alvo relató que Siemens Healthineers manifiesta una serie de inconvenientes en la importación pero ellos creen que no es justamente ese el problema, 'hablan de una resolución del Banco Central que les impediría importar esos elementos, nosotros consideramos que no es así porque el tema de salud es una cuestión que está exceptuada, no nos precisan cual es el motivo valedero y tampoco nos justifican cual es el problema de su incumplimiento', sentenció.

INCUMPLIMIENTOS:

El costoso aparato provisto por Siemens Healthineers llegó a San Juan en el mes de febrero de 2022. En el mes de junio se detectó que tenía fallas en sus componentes. Además faltan piezas vitales para su funcionamiento como el activímetro. Tampoco se proveyó de las protecciones necesarias para su manipulación. El estado provincial estudiaba iniciar acciones en la justicia civil y multó en más de 230 mil dólares a la empresa proveedora por los reiterados incumplimento.