Con San Juan como ‘zona cálida’, entre 30 a 40 mil hogares se favorecen

El lunes la Secretaria de Energía de la Nación se expidió a través de una resolución que puso felices a miles de sanjuaninos. Según señaló el vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero en Banda Ancha, la calificación de San Juan como ‘zona cálida’ favoreció a unos 30.000 a 40.000 hogares de la provincia.

Ferrero explicó en detalle: ‘Ayer salió una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación de 2022, en donde esta medida ya se formalizó, ya es una disposición que emitido la Secretaria de Energía. Recordemos que la segmentación abarca a todos los hogares los suministros residenciales. La decisión de la secretaría Energía en su momento fue tomar el subsidio y dividirlo en los distintos sectores residenciales’

Luego continuó: ‘En particular se conformaron tres sectores un sector de hogares de mayores ingresos, un sector de hogares de menores ingresos y un sector de hogares de nivel medio. Esta medida en particular alcanza este último sector. Es decir, los hogares de nivel medio que las provincias de San Juan están del orden entre los 30 a 40 mil, estamos esperando algún último número que nos va a presentar la Secretaría de Energía, alguna última versión de la base de datos respectiva’.

‘Para ese conjunto de hogares regía una medida que estaba adaptado, pensada para la Pampa Húmeda. Es decir, para los suministros que de alguna manera están ubicados en clima más benigno de San Juan’, señaló el funcionario.

Ferrero manifestó que: ‘En general el consumo eléctrico en verano se incrementa en la provincia. Esto tiene que ver con el uso de algunos artefactos, ya sea para refrigeración de ambiente o para la refrigeración de alimentos o medicamentos. La medida como estaba pensada desde el punto de vista de la zona central del país, es decir el casco los cascos urbanos más importantes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, esta medida tenía un límite de consumo de 400 kilovatios hora, hasta 400 kilovatios horas se subsidiada, y consumo de por encima de hasta 400 kilovatios hora no se subsidiada. Es decir, que pagaba la tarifa plena.

Además, Ferrero continuó explicando que: ‘Eso uno puede pensar, en que para un clima benigno parece un número razonable. Sin embargo, para un clima extremo en verano con calores muy extremos como los de San Juan, ese consumo es relativamente pequeño'.

‘Pensemos en una heladera que tiene que mantener la temperatura de 10 a 12 grados adentro del mismo artefacto. Si afuera hacen 20 grados, hay que hacer un trabajo para descender la temperatura de 20 grados y mantenerla a 12 grados que es el valor de la heladera. Ahora, sí afuera hace 40 grados, obviamente el electrodoméstico tiene que hacer muchísimo más trabajo, con sus motores andando mucho más tiempo, con mucho más esfuerzo. Es decir, consumir más electricidad para mantener la misma temperatura. Ya no es una cuestión de malgaste de energía, sino que los artefactos consumen más electricidad en verano, y no hay mucha chance de eficientizar todo esto asociado al clima extremo. Entonces los 650 kilovatios hora que se han definido suenan como un número mucho más razonable vinculado a la realidad de los suministros en la provincia, y no ese número de 400 kilovatios que quedaba corto al consumo promedio residencial’, ejemplificó el Vicepresidente del EPRE.

Finalmente, Ferrero cerró subrayando que: ‘Con la anterior escala una gran cantidad de suministros iban a quedar en el grupo de los excedentes del consumo, pero con esta medida ya están adentro de la equidad’.