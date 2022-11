Glaciares: Minería pide estudiar rocas para ver si tienen aporte de agua o no

Astudillo explicó como será el estudio de las rocas para determinar si contienen agua o no.

Este martes en Banda Ancha el ministro de Minería, Carlos Astudillo contó que el ministerio pidió que se estudien rocas ubicadas en entre glaciares para ver si tienen aporte de agua o no, y así saber si pueden ser explotadas o no, ya que en caso de que no puedan ser trabajados sería por la Ley de Glaciares Nacional a la que San Juan está adherida.

Según explicó el titular de la cartera de Minería de la provincia la figura que fue encontrada se ubica a lo largo de la Cordillera, así como también se conocen que hay varios lugares con esas mismas características.

Se trata rocas o escombros pétreos que alguna vez fueron llevados junto a los glaciares en un movimiento. Astudillo apuntó que lo que sigue ahora es su estudio para determinar si ‘esa figura encontrada contiene o no agua’. Con este proceder, la provincia estaría cumpliendo con los protocolos establecidos por la Ley de Glaciares.

‘No se va a modificar para nada la ley. Según la ley nacional a la que San Juan está adherido, para estos casos hay tres estadíos. En primer lugar, el reconocimiento de una figura, en segundo lugar, el estudio de esa figura y en tercer lugar determinar si en esa figura existe un aporte de agua o no’, explicó el ministro.

Astudillo señaló que para este caso los que se encargarán del estudio pertinente y necesario serán un comité creado por la provincia que lo componen, las universidades bajo la mirada de un instituto nacional perteneciente al Conicet. De esta manera, se garantiza la transparencia y seriedad del proceso, puesto que están involucrados organismos nacionales.

‘Es importante que los sanjuaninos conozcamos lo que tenemos y los cuidemos. Hay una ley que hay que hacerla cumplir, y si se identificaron figuras que no necesariamente fueron un glaciar pueden ser cuerpos con escombros pétreos o rocas que alguna vez fueron llevados ahí en un movimiento de un glaciar’, señaló el ministro de Minería.

Por último, Astudillo puso en valor este estudio en el cual la provincia pone de manifiesto su respeto a la Ley de Glaciares. Es que el Estado provincial está invirtiendo recursos extraordinarios en las cuencas por el recurso hídrico, Tenemos que seguir viendo como manejarnos todo el tema del agua, para saber siempre cómo actuar en medio de esta sequía’, cerró.