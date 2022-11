Leonardo Gioja: 'Me gustaría que José Luis sea candidato a gobernador'

Las elecciones 2023 están cada vez más cerca y en la provincia de San Juan cobra fuerza la posibilidad de desdoblar el calendario electoral local, idea que cada vez deja más de ser una especulación y apunta a convertirse en certeza. Parece estar orientado el pre calendario electoral para que los sanjuaninos asistan a votar entre abril - mayo. Este martes, el diputado por el Bloque Lealtad, Leonardo Gioja, pasó por los estudios del 13 y se refirió a las elecciones, dejando claro que no sabe si va a ser candidato a intendente de Capital pero si le gustaría que José Luis sea candidato a gobernador.

'La verdad es que no se si sea candidato, se han adelantado los tiempos pero no hay que adelantarlos tanto sin tener un espacio que está decidido a tener candidatos en la provincia y en cada uno de los municipios. Decir quienes van a ser candidatos me parece un poco pronto porque son tiempos de gestión', explicó.

Seguidamente relató que sin duda Lealtad Justicialista va a tener lista en Capital, 'por nuestras conversaciones, por nuestro armado, por las ganas, por la voluntad política es de tener candidaturas a gobernador, a diputado, en los 19 departamentos, a intendentes y concejales, Lealtad va a tener listas en todos los departamentos y para todas las categorías', expresó.

Por otro lado, el diputado se refirió a la posible candidatura a gobernador de José Luis Guija. Tras la pregunta si lo será, este respondió, 'se lo deberías preguntar a él, si vos me preguntas a mí me gustaría, pero esa va a ser una decisión muy personal y en los tiempos que él los maneje, pero como referente del espacio, me gustaría', recalcó.