Por orden de un juez, los ginecólogos deberán recibir la Obra Social Provincia

El conflicto entre la Obra Social Provincia y distintos prestadores parece no tener un final cercano. Sin embargo en las últimas horas se produjo un hecho que beneficia a parte de los afiliados. Se trata de que por orden de un juez, los ginecólogos deberán recibir la OSP al menos por este martes 1 de noviembre.

Se trata de una orden de Pablo Farina, juez del Quinto Civil, el cual le dio luz verde a la medida cautelar que habían presentado desde la Fiscalía de Estado. De esta manera los profesionales representados por la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan (ASOG) deberán atender a los afiliados a la OSP, de lo contrario recibirán sanciones.

En el planteo realizó la Fiscalía, se había pedido multar diariamente a quienes no brinden el servicio a estos pacientes. Sumado a esto se invocó el artículo 239 del Código Penal. El mismo establece que incluso podrán ser condenados a cumplir desde 15 días hasta un año de prisión quienes no acaten una orden judicial y no brinden asistencia médica a alguien que la requiera.

Esto también podría ser considerado como Abandono de personas, que contempla una pena de prisión de entre 2 y 6 años como máximo. Por último, cabe destacar que durante el pasado lunes desde Salud Pública habían publicado un comunicado hablando de esta situación. En el escrito destacaban que al negarse a recibir esta obra social, estos profesionales estaban poniendo en juego la salud 'de más de 150.000 mil sanjuaninos que se encuentran afiliados a la Obra Social, que implica que no se les puede requerir que abonen en efectivo a los afiliados, ya que eso significaría desconocer la grave situación económica del país'.