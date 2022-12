El recuerdo de un sanjuanino que compartió con Hebe: 'Era muy cálida'

Alrededor del mediodía del pasado domingo 20 de noviembre se produjo el fallecimiento de una referente de la lucha por los derechos humanos. Se trataba de la muerte de Hebe de Bonafini. Por este motivo, un sanjuanino que pudo compartir en más de una ocasión con ella, contó cómo era personalmente. 'Era una persona muy cálida', reveló.

Gabriel Farías, miembro de la agrupación H.I.J.O.S en San Juan, contó en Banda Ancha que Hebe no mostraba su personalidad al 100% en sus apariciones en los medios de comunicación. El sanjuanino la describió como una persona muy frontal pero que a su vez tenía sus muestras de calidez.

'Ella era bastante distinta a lo que se veía por televisión, era muy cálida. Lo que transmitía era muy fuerte por lo que ella significa. Siempre nos pedía que siguiéramos en la lucha, que no bajáramos los brazos, que continuáramos generación tras generación. Siempre nos contagiaba sus ganas y a través de su lucha es un ejemplo a nivel mundial. Para nosotros siempre fue una inyección de adrenalina para seguir adelante', expresó.

Sin embargo, Farías reconoció que para quienes no la conocían en persona muchas veces De Bonafini se volvía una figura controversial. Esto surgía de que esta difunta Madre de Plaza de Mayo, no escondía ni suavizaba sus pensamientos. Según el entrevistado incluso si algo no le parecía correcto dentro de su misma lucha, también lo hacía notar con mucha claridad.

'Ella generaba controversia. La autocrítica siempre la tenía, es parte de lo que somos. Hebe nunca se quedó callada tanto en la crítica hacia afuera como hacia adentro. Ella tenía una postura muy fija de lo que significaba la lucha por los derechos humanos. Desde que volvió la democracia hasta el 2004 no hubo ningún presidente que tomara las decisiones políticas de Néstor Kirchner. Entonces Hebe fue quien tomó una postura más firme sobre eso, por lo que se la criticó mucho. Eso era ella, o eso es ella porque va a seguir siendo la Madre de Plaza de Mayo que tiene más resonancia porque no tenía pelos en la lengua', manifestó.

No obstante, a pesar de reconocer que era una persona directa que no censuraba sus pensamientos, Farías aseguró que muchas veces algunos medios de comunicación trataban de dañar su imagen. Sobre todo por su constante apoyo a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández.

'Ella era víctima de una prensa que siempre busca dañar con sus propagandas y su desinformación. No tenían en cuenta lo que significó la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y de las Abuelas de Plaza de Mayo, ellas siguen siendo un ejemplo desde todo aspecto. Ellas nos van a seguir transmitiendo eso', sentenció.