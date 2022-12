La raza de perros que nunca se podrá adaptar al clima sanjuanino

Hay una raza de perro que no está apta para convivir con el clima sanjuanino. Esa raza es la del San Bernardo, según señaló el conductista canino Roberto Bastianelli. En su habitual columna en Banda Ancha, el profesional señaló que la familia que en la provincia los tiene como mascota está incurriendo en un acto de ‘maltrato animal’.

Según explicó Bastianelli este tipo de perros es de temperaturas bajo cero. En detalle, señaló que están acostumbrados a convivir con hasta 45º bajo cero, por lo que si los traen a San Juan sufren mucho los hasta 40º que puede alcanzar la temperatura en la provincia en el pico de la temporada.

‘Es muy común que los tengan dentro de casa y con aire acondicionado, para que la temperatura sea un poco más agradable para ellos. No son perros para esta zona, por lo que sí, es una forma de maltrato animal traer estos perritos a la provincia’, sostuvo el conductista canino.

Otros datos que aportó Bastianelli sobre esta raza es que es dócil, de carácter cariñoso, protector. En la provincia por lo general se ven los de tipo pelaje largo, pero los hay con el pelaje corto. Los machos pueden medir hasta 1,10 y pesar hasta 85 kilos, y las hembras hasta 80 centímetros, con un peso de hasta 65 kilos.

‘Una mujer de 50 kilos no lo puede llevar a pasear, cometen el error de no ponerle el collar corredizo le ponen pretal el arnés. Yo siempre le digo a la gente que tengan cuidado porque si van a sacar a la calle a los perros tienen que tener absoluta seguridad de poderlo contener y controlar en todo momento. Si el perro quiere irse a pelear con otro se la va a llevar a la rastra, por lo que es imposible que lo pueda manejar, a no ser que utilice las herramientas adecuadas las cuales yo ya he explicado que existe para el tamaño de cada perro y el tamaño de cada usuario’, explicó el profesional.

Características generales del San Bernardo:

El San Bernardo es una raza de perro originaria de los Alpes suizos y del norte de Italia. Es el perro boyero más famoso junto con el mastín del Pirineo y es muy próximo al gran boyero suizo. Desciende del extinto mastín de los Alpes, que se mezcló con otras razas como el dogo del Tíbet, el terranova y el gran danés.