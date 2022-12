Las veranadas son una actividad tradicional en la que cada año, crianceros de la Región de Coquimbo en Chile, traen sus animales (mayoritariamente caprinos), a pastar en los altos valles del departamento Calingasta, pero esta temporada y por tercera vez no se realizará en San Juan debido a la sequía, desde el país vecino insisten con que se realicen pero un informe del INTA desaconsejó las veranadas 2023 pese al pedido chileno.

En la mañana de este martes, el secretario de Relaciones Institucionales, Marcelo Fretes, ante el pedido de reconsideración por parte de los alcaldes chilenos, manifestó que contrataron al INTA para saber como hacer un manejo ordenado y organizado del rodeo en un trabajo conjunto con Chile. De esta manera recibieron el informe por parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y afirmó que no fue bueno.

'No fue bueno, porque hoy nos están diciendo que si llegado hasta un extremo podrían haber hasta pérdidas de determinadas especies por lo que como gobierno de la provincia debemos resguardar nuestros recursos naturales, el gobernador pone por encima de todo la situación medioambiental y el resguardo del recurso hídrico con el cual nosotros vivimos', explicó Fretes.

En los últimos años la carga de ganado disminuyó por una situación frágil de los valles, porque al disminuir la cantidad de ganado disminuye el pastoreo en la zona y al disminuir el pastoreo mejora la situación del valle. 'Hemos llegado a un punto donde nuestros técnicos y por eso contratamos al INTA también no sugirió que paremos, pensando en que haya una mejora en la situación de los valles y que los crianceros puedan volver a ingresar a la Argentina con un valle en condiciones', afirmó.

PASO DE AGUA NEGRA

Por otro lado, en su visita a Canal 13, el secretario de Relaciones Institucionales no dejó pasar el tema del Paso de Agua Negra y manifestó que la intención es abrirlo lo más antes posible, no se podrá realizar el 25 como estaba planeado ya que Chile encontró un par de fallas geológicas que no se habían percibido y es una cuestión de seguridad. Asimismo aseguró que Agua Negra sumó más de 40 kilómetros de asfalto del lado argentino para el verano 2023