¿Qué consejo le daría el ícono verdinegro a Lionel Scaloni?

La Selección Argentina de fútbol tuvo un deslucido debut en el Mundial de Qatar. Ganaba 1-0 sin jugar del todo bien y terminó con una dura derrota a manos de Arabia Saudita, que metió dos goles en seis minutos y se llevó un triunfo que no estaba en los cálculos de absolutamente nadie. Este miércoles Raúl Antuña, mánager de San Martin de San Juan, pasó por los estudios del 13 para analizar la derrota que tomó por sorpresa a todos y aconsejar a Lionel Scaloni.

'Si Scaloni me escucharía le transmitiría seguridad y confianza, el no tiene que entrar en duda, él es capitán del barco y tiene que demostrar su convicción que lo trajo hasta acá, conformó un plantel que viene de ganar una Copa América, siempre las derrotas traen dudas pero él no las tiene que tener, mantenerse al margen de lo que se dice y seguir con su línea de trabajo y aprovechar los momentos de los jugadores', explicó.

Siguiendo la misma línea, y sobre la derrota del primer partido en Qatar, Antuña comentó, 'nadie entiende lo que pasó ayer, fue totalmente sorpresivo, Argentina con sus individualidades, con su buen presente futbolístico a nivel colectivo no pudo vulnerar nunca, tuvo un mal partido, una mala presentación, no es lo que esperábamos, tanto nuestro inconsciente como el de lo jugadores creo que nos traicionó, pensábamos que era un partido accesible, no equivocamos', resaltó.

Haciendo referencia a la participación del VAR, que le anuló 3 goles al seleccionado nacional, el mánager indicó que la tecnología ya está instalada en todos los deportes y no queda otra que aceptarla pero no comparte la forma que le anularon el gol a Lautaro Martínez, 'al fútbol se juega con los pies, no con la cabeza, entonces el índice de que tiene que marcar un off side tienen que ser los pies, no el hombro, para mi si los pies están habilitados, el jugador debería estar habilitado', señaló.

Además siguiendo con el análisis de la dura derrota, el ex técnico verdinegro manifestó que el equipo 'no tuvo rebeldía para salir a buscar', tampoco reacción, ni situaciones claras. 'Estuvieron muy estáticos, no hubo movilidad, nunca se cerraron para que los laterales pudieran sorprender, los centrales nunca pudieron meter un pase filtrado'.

Para finalizar Antuña espera que en el próximo partido ante México, el sábado a las 16 horas, Argentina sea un equipo que proponga más en los juegos colectivos, que se desdoblen, que puedan crear superioridad numérica, 'tengo la ilusión, la expectativa, la necesidad y las ganas que llegue el sábado y poder gritar victoria', remarcó.

El presente de San Martin de San Juan

La primera semana de diciembre presentarán al nuevo cuerpo técnico verdinegro. El sábado 3 llega a la provincia y el día 5 será la presentación oficial en conferencia de prensa y a las 18 se presentará a los jugadores. El mánager afirmó que hicieron un buen campeonato pero les faltó para clasificar, 'queremos tratar de dejar de una buena base, traer refuerzo y pelear los puestos para que San Martín esté de vuelta en Primera División', sentenció.